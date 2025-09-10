דיווחים: מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עצרו את המועמד למושל עזה

לפי כלי תקשורת פלסטיניים, סמיר חליילה נעצר במסעדה ברמאללה. מקור פלסטיני לכאן חדשות: הוא שב לפני כמה ימים מביקור עבודה בירדן

כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו היום (רביעי) כי מנגנון הביטחון של הרשות עצרו ברמאללה את איש העסקים הפלסטיני סמיר חליילה, שהוזכר כמועמד לתפקיד מושל עזה ביום שאחרי המלחמה. מקור פלסטיני אמר לכאן חדשות כי חליילה שב לפני כמה ימים מביקור עבודה בירדן.

לפי הדיווח, חליילה נעצר במסעדה בשכונת טירה בעיר. בתקופה האחרונה התפרסמו דיווחים רבים על היותו מועמד מוביל לשליטה ברצועה, שכן הוא מקודם על ידי לוביסטים אמריקנים וישראלים העומדים בקשר עם ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הרשות הפלסטינית הביעה בעבר זעם על הדיווחים על מועמדותו וגינתה אתה הצהרותיו לתקשורת.

בשיחה עם כאן חדשות בחודש שעבר מתח חליילה ביקורת על הרשות, שלדבריו "צריכה לפתוח את הדלת לאפשרות להחיות את הרצועה מחדש".

"הרשות היא צד חלש מאוד, ולא הצליחה למלא את תפקידה ולהוכיח את עצמה במהלך התקופה האחרונה", אמר אז. ביקורתו הופנתה גם כלפי חמאס, שיחד עם הרשות צריך לדבריו "לחשוב על האינטרסים של העם הפלסטיני".

"יש להם אחריות רבה להסכים למסור את הנשק שלהם. אם לא יסכימו למסור את הנשק זה יקשה על השיקום ועל היציבות בעזה", אמר.