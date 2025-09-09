ראש צוות המו"מ, הבכיר מאחורי המימון - ו"איש הצללים": יעדי התקיפה בדוחה

מבצע "פסגת האש" במסגרתו תקף צה"ל בלב בירת קטר כוון לצמרת חמאס, אך טרם ברור מי נפגע. אלה הבכירים עליהם ישראל הציבה את הכוונת

התקיפה החריגה של חיל האוויר הערב (שלישי) בדוחה בירת קטר במסגרת מבצע "פסגת האש" כוונה לעבר בכירי צמרת חמאס שהתכנסו לדיון.

טרם ידוע באופן סופי מי נכח במקום, מי נפגע ומי חוסל, אך רשימת הבכירים עליה הציבה ישראל את הכוונת במהלך המבצע ברורה.

יעד חיסול: ח'ליל אל-חיה צילום: .

ח'ליל אל-חיה | מחליפו של הנייה וראש צוות המו"מ

ח'ליל אל-חיה, המכונה גם אבו אוסמה, הוא דמות מרכזית בהנהגת חמאס. אל-חיה משמש כראש הלשכה המדינית של הארגון בעזה, מאז חיסולו של אסמאעיל הנייה בשנה שעברה, ומשמש כחבר במועצת ההנהגה. אל-חיה, יליד 1960 ברצועת עזה, מילא שורה של תפקידים בכירים, בהם סגן ראש הלשכה המדינית בעזה, וחבר המועצה המחוקקת הפלסטינית.

מעמדו התחזק בתחילת שנות האלפיים, אז שימש כדובר חמאס, ובשנת 2006 נבחר לפרלמנט הפלסטיני. לאורך השנים היה מעורב במגעים לפיוס בין חמאס לפת"ח. לאחר חיסולו של הנייה הוא תפס את מקומו והמשיך להוביל את תיק המשא ומתן, במסגרתו ניהל קשרים ישירים עם גורמים אמריקנים, כולל פגישה עם שליחו של דונלד טראמפ אדם בוהלר. ניצל משני ניסיונות חיסול ב-2007 ו-2014.

יעד חיסול: זאהר ג'בארין צילום: .

זאהר ג'בארין | הגורם המשמעותי מאחורי מימון חמאס

זאהר ג'בארין נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במערך המימון והקשרים הבין-לאומיים של חמאס. היה פעיל טרור כבר באינתיפאדה הראשונה וריצה מאסר ממושך בישראל. לאחר שחרורו בעסקת שליט, התבסס מחוץ לשטחי הרשות הפלסטינית והפך לאיש מפתח במנגנון הכלכלי-מדיני של הארגון.

ג'בארין הקים רשת קשרים גלובלית, בעיקר בטורקיה, לגיוס והעברת כספים ולוגיסטיקה עבור חמאס. ישראל וארצות הברית רואות בו גורם קריטי בהזרמת משאבים לארגון, תוך שימוש במוסדות צדקה ובנקים כדי לממן את הזרוע הצבאית. מבחינה פוליטית, הוא מקורב להנהגת חמאס בחו"ל וממלא תפקיד חשוב בביסוס הלגיטימציה של הארגון בזירה הבינלאומית.

יעד חיסול: ראזי חמד צילום: .

ראזי חמד | יו"ר רשות האנרגיה ברצועה

ראזי חמד נחשב לדמות פרגמטית בהנהגת חמאס. כיום הוא משמש כיו"ר רשות האנרגיה ברצועת עזה, ולאורך השנים מילא תפקידים מגוונים כגון סגן שר החוץ, דובר חמאס, יועץ לאסמאעיל הנייה, ויו"ר רשות המעברים. חמד, יליד מחנה הפליטים יבנא, הצטרף לחמאס בצעירותו וריצה חמש שנות מאסר בישראל.

חמד, בעל תואר ברפואה וטרינרית ודובר עברית ואנגלית, נודע במעורבותו במגעים מדיניים, כולל תיווך בעסקת שליט. הוא ידוע בעמדותיו הגמישות יחסית ובביקורת פנימית שהשמיע לעיתים כלפי הנהגת חמאס, תוך תמיכה בפיוס עם הרשות הפלסטינית.

יעד חיסול: מוחמד דרוויש צילום: .

מוחמד דרוויש | "איש הצללים" - וגורם בכיר בקשר עם איראן

מוחמד דרוויש, המכונה גם אבו עומר חסן, משמש כיום כראש מועצת השורא של חמאס. דרוויש, שפעל רבות "מאחורי הקלעים", ניהל את מערך העברת הכספים מאיראן והיה אחראי על פיתוח התשתיות הכלכליות של הארגון ברחבי העולם.

לאחר חיסולים של בכירים מרכזיים בחמאס, דרוויש מונה לעמוד בראש מועצת הנהגה מצומצמת, הכוללת גם את משעל, זאהר, ג'בארין, אל-חיה וניזאר עוודאללה. הוא מאופיין כ"איש צללים" ששומר על פרופיל תקשורתי נמוך אך מוביל את המדיניות הכלכלית והבין-לאומית של חמאס, תוך קיום פגישות עם בכירים איראניים.

יעד חיסול: מוסא אבו מרזוק צילום: .

מוסא אבו מרזוק | הגורם המתון בצמרת הבכירה

מוסא אבו מרזוק הוא פוליטיקאי בכיר המכהן כסגן ראש הלשכה המדינית וראש משרד היחסים הבין-לאומיים של חמאס. בעבר כיהן כראש הלשכה המדינית. אבו מרזוק נודע כדמות מרכזית בגיוס תמיכה בין-לאומית לארגון.

בשנים האחרונות הוא בלט בהתבטאויות ביקורתיות כלפי פעולות חמאס, כולל הבעת צער על מתקפת 7 באוקטובר והשלכותיה על רצועת עזה. הוא מדגיש את הצורך במשא ומתן ובפתרונות מדיניים, ונחשב לדמות שמובילה לעיתים גישה מתונה יותר.

יעד חיסול: חוסאם בדראן צילום: .

חוסאם בדראן | הוביל פיגועי התאבדות קטלניים בשומרון

חוסאם בדראן הוא פעיל בכיר בלשכה המדינית של חמאס, ששימש בעברו כמפקד הזרוע הצבאית של הארגון בשומרון. במהלך האינתיפאדה השנייה הוא היה מעורב בתכנון פיגועי התאבדות קטלניים. הוא נעצר בשנת 2002 ושוחרר ב-2011 במסגרת עסקת שליט.

בדראן תומך בגישה פרגמטית של "הבנות אד-הוק" עם ישראל – כלומר, הפסקות אש זמניות ללא הכרה רשמית. בדראן ידוע בגישתו הפתוחה לתקשורת, כולל שימוש בעברית שלמד בכלא הישראלי כדי להבהיר את עמדות חמאס.

ניזאר עוודאללה | אדריכל עסקת שליט

ניזאר עוודאללה הוא חבר בלשכה המדינית של חמאס. היה מזכיר המועצה האסלאמית של חמאס ונחשב למי שהיה מקורב לשייח' אחמד יאסין. ריצה עונש מאסר בישראל במשך שש שנים, ועמד בראש המשא ומתן בעסקת שליט.

בדצמבר 2023 דווח כי חוסל בתקיפה אווירית במסגרת המלחמה. לפני דיווחים אחרים הוא נפצע קשה. עם זאת, מאוחר יותר נודע כי לא נפגע בתקיפה שכן עזב את הרצועה לפניה.