הפגישה החריגה בין בכירים בצה"ל לאנשי מבקר המדינה: "הטיוטה חוטאת למציאות" 

בפגישה שהתקיימה בפיקוד הדרום בין קצינים בכירים לאנשיו של אנגלמן טענו הקצינים כי טיוטת הדוח על פינוי החללים אחרי 7 באוקטובר לא מתכתבת עם מה שהתרחש: "המהירות באה על חשבון האיכות, סימנו מראש את האשמים"

בכירים בצה"ל טוענים כי יש פערים דרמטיים בין טיוטת דוח מבקר המדינה בנושא פינוי החללים אחרי טבח 7 באוקטובר לבין מה שהתרחש במציאות, ודורשים לתקן אותו - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

לא מתכתב עם המציאות: הפגישה יוצאת הדופן בין בכירים בצה"ל ונציגי מבקר המדינה - והטענות כלפי טיוטת דוח החוקר את אירועי 7 באוקטובר. הפרסום הראשון של @almog_tamar #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/86Xryp8buT — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

בפגישה חריגה שהתקיימה בפיקוד הדרום בין קצינים בכירים בצה"ל לבין אנשי משרד המבקר הופתעו הקצינים לגלות את זהות האנשים המוזכרים בטיוטה ואת הטענות שהופנו נגדם. לדברי הקצינים, מדובר בדברים שלא נשאלו לגביהם ולא נבדקו מולם.

סגן מפקד פיקוד הדרום אמר בפגישה כי טיוטת הדוח חסרה בסעיף העובדות, שכן הדוח לא מספר את מה שהתרחש במציאות ולא מתכתב איתה.

בצבא דורשים ממשרד המבקר להתייחסות ראויה ולהכנת דוח שישקף את מה שהתרחש. אנשי המבקר משתפים פעולה עם הדרישה והדגישו כי מדובר בטיוטה בלבד וכי הדברים נבדקים לעומק.

"המהירות של הדוחות באה על חשבון האיכות שלהם", אמרו בצבא. "סימנו מראש את האשמים, ובודקים כשלים מערכתיים בצורה פרטנית - דבר החוטא למציאות".

תגובת משרד מבקר המדינה הייתה כי הביקורת נעשתה באופן המקצועי והענייני ביותר, וכי המבוקרים יכולים להשמיע את טענותיהם, שנבחנות בכובד ראש.