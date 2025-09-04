במשרד המבקר עונים לנתניהו: "אי אפשר להתעלם מהדוח שלנו"

דוח של מבקר המדינה הצביע על "כשלים חמורים" בטיפול בעורף במהלך המלחמה בעזה ובמבצע "עם כלביא". במשרד מבקר המדינה השיבו הבוקר לראש הממשלה, שטען כי הדוח "עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות": "חווינו דבר דומה מול הדרגים הביטחוניים, מנסים להטיל דופי בסמכות שלנו"

מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין התייחס הבוקר בריאיון לעמרי אסנהיים וגילי כהן בכאן רשת ב להשתלחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד הדוח החריף של המבקר בעניין הטיפול בעורף בזמן המלחמה.

"הדוח שלנו מאוד משמעותי, אי אפשר להתעלם ממנו ולומר שזה נייר שלא צריך להתייחס אליו. הוא לא רק הערת שוליים. לבוא ולומר שהמסקנות מופרכות והוא מסמך לא רלוונטי - זו תגובה שלא בהלימה למה שמצאנו בדוח", אמר וקנין והוסיף: "משרד מבקר המדינה הוא לא תחליף לוועדת חקירה ממלכתית. אלה רק ניצנים ראשוניים מה שיצא".

וקנין תהה: "אם אירוע ודוח מהסוג הזה, שבא ומסתכל בצורה הכי מקיפה ומערכתית על הניהול הממשלתי, הופך להיות הערת שוליים אז מה כן חשוב?". לדבריו, "הצגנו דברים אופרטיביים, משמעותיים ומוחשיים. אנחנו חווים את אותו דבר מול הדרגים הביטחוניים. מנסים להטיל דופי בסמכות שלנו, במעמד שלנו, וברלוונטיות שלנו. בהכל כמעט האשימו אותנו. מה שנשאר זה להאשים את משרד מבקר המדינה ב-7 באוקטובר".

"מנסים להטיל דופי בסמכות שלנו". המבקר אנגלמן והמנכ"ל וקנין (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בהודעה שיצאה אתמול מטעם משרדו של נתניהו על הדוח תקף ראש הממשלה בחריפות את המבקר. "בעוד ממשלת ישראל משיגה הישגים היסטוריים חסרי תקדים ששינו את פני המזרח תיכון, דוח מבקר המדינה עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות אמיתית. הדוח מתעלם לחלוטין מכך שמדובר במלחמה קיומית וכאשר לא היו תקדימים לפעול על פיהם. ממשלת ישראל הצליחה לפעול באופן מיידי ויצרה שיטת עבודה מתאימה למצב חירום ייחודי שהתקיים".

לטענת נתניהו: "הדוח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום".

דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול הציג כשלים רבים בניהול הממשלתי של התחום האזרחי במלחמת חרבות ברזל, וכן גם במבצע "עם כלביא" מול איראן, בו פונו ישראלים רבים מבתיהם. המבקר ציין בדוח: "בשעתה הקשה של מדינת ישראל, הניהול הכולל של הצד האזרחי היה לקוי, חסר וחלש".