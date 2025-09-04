מבקר המדינה ביקש את ממצאי הביניים מתחקיר מחדל 7 באוקטובר של המל"ל - וסורב

אנגלמן ביקש את ממצאי הביניים של התחקיר שמבצע המשרד לביטחון לאומי למחדל 7 באוקטובר. הוא סורב מחשש שהמסמך יודלף לתקשורת אם יועבר למשרד המבקר

מבקר המדינה דרש מאנשי המשרד לביטחון לאומי לקבל את ממצאי הביניים של תחקיר המל"ל על מחדלי 7 באוקטובר - אך אנשי המטה סירבו מחשש שהוא יודלף. כך פרסמנו היום (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

בשיחות פנימיות סיפר הבכיר במל"ל, ויקטור וייס, כי הציבור יעבור טלטלה אם ממצאי התחקיר יפורסמו, אך שלא ניתן לפרסמם. בשיחה אמר וייס לבני שיחו כי הדרך היחידה שהציבור ידע עליו היא אם הוא יועבר למבקר, משום שכך הוא יודלף לתקשורת.

ממשרד מבקר המדינה נמסר בתגובה: "טיוטות דוחות מבקר המדינה וחומרי הביקורת המומצאים למבקר הם חסויים על פי חוק. משרד המבקר מקפיד על כך הקפדה יתירה. ככל שהפרסום נכון הרי שמדובר בהתבטאות חמורה המנוגדת לחוק, הקובע כי כל גוף מבוקר מחויב להמציא מסמכים 'ללא דיחוי'".

אמש פרסמנו במהדורת כאן חדשות כי וייס, המשמש כראש חטיבת האקלים במל"ל, הוא אחד משלושה אנשים שאחראים על התחקיר ואמורים להעביר אותו לראשי האגפים במל"ל. וייס, בהיותו בכיר במל"ל ובין האחראים על התחקיר, חתום על מסמך "שותף סוד". למרות זאת, הוא שיתף את הפרטים עם אנשים שאין להם סיווג ביטחוני תוך כדי נסיעה ברכבת.

באמצע הרכבת, לצד אנשים ללא סיווג: בכיר במל"ל שאחראי על התחקיר הפנימי של הארגון על טבח 7 באוקטובר חשף את ממצאיו בפומבי | החשיפה של @SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/H7rMwjrtsz — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2025

לכאן חדשות נודע כי תחקיר המל"ל הראשוני קבע כי לא היה הבדל במדיניות בין ראשי הממשלה השונים שכיהנו בחמש השנים טרם המחדל. עוד נמצא בתחקיר כי גם המל"ל היה שבוי בקונספציה בשל קביעות בתפקידים בארגון שהובילו לסטגנציה. עוד נודע לכאן חדשות כי האחראיים על התחקיר הגדירו את ההמלצות שלו כ"רדיקליות".