צה"ל עצר בשטח סוריה מחבלים שהופעלו על ידי איראן

ישראל עצרה על אדמת סוריה מחבלים שהופעלו על ידי יחידה 840 של כוח קודס. חלקם לא היו מודעים לגורם שמפעיל אותם. צה"ל: "על חלק מהתאים פיקדו דמויות מפתח בהברחות נשק מאיראן ליו"ש ולצפון"
מחבר איתי בלומנטל
כוחות צה"ל בגבול ישראל-סוריה
כוחות צה"ל בגבול ישראל-סוריה צילום: דובר צה"ל

במהלך החודשים האחרונים עצר צה"ל בשטח סוריה תאי מחבלים שהופעלו על־ידי יחידת המבצעים המיוחדים 840 של כוח קודס האיראני. העצורים הועברו לחקירה. הדבר נחשף היום (שישי) על ידי דובר צה"ל בערבית.

בחודשים מרץ ואפריל השנה נעצרו בשטח סוריה שני פעילים של יחידה 840: זיידאן א-טוויל ומוחמד אל-קריאן.

בשבועות האחרונים נעצרו תאים נוספים שהופעלו על־ידי שני מחבלים לבנונים, קאסם סלאח אל-חוסייני ומוחמד שועייב – שחוסלו בחודש שעבר בלבנון. השניים נחשבו דמויות מרכזיות בציר הברחות הנשק מאיראן ליהודה ושומרון ולזירה הצפונית.

בחקירת המחבלים עלה כי חלקם כלל לא ידעו מי מפעיל אותם, וכי גיוסם ליחידה 840 נעשה לעיתים תוך הסתרת המניעים האמיתיים ותמורת שוחד כספי.

בצה"ל אמרו כי יחידה 840 אחראית לפיתוח והכוונת פעולות טרור נגד ישראלים ויהודים בארץ ובחו"ל. חשיפת הפרשיות הללו מצטרפת לפעולות שכבר ננקטו נגדה מאז תחילת המלחמה – החל מסיכול הברחות נשק איראני מתקדם ליהודה ושומרון, ועד תקיפת מחנות צבא סוריה במזרח המדינה ששימשו את היחידה.

על פי הודעת צה"ל: "כוח קודס האיראני מנצל את המצוקה של לבנונים וסורים כדי לגייסם באמצעות הונאה, שוחד ושקרים, ובכך לסכן את חייהם. צה"ל והשב"כ ימשיכו לפעול בתקיפות נגד יחידה 840 וכל זרועות הציר האיראני".

