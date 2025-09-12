טראמפ חושד שרה"מ ניסה לחבל במו"מ: "כל פעם מפציץ מישהו"

על פי הדיווח באתר "פוליטיקו" לאחר התקיפה בקטר התגבר התסכול בקרב נשיא ארצות הברית טראמפ ויועציו מראש הממשלה נתניהו. גורם שצוטט בידיעה אמר: "כל פעם שיש התקדמות, נתניהו מפציץ משהו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חושד כי באמצעות התקיפה בקטר השבוע ניסה ראש הממשלה בנימין נתניהו לחבל במשא ומתן לשחרור חטופים. כך דיווח הלילה (שישי) האתר "פוליטיקו".

על פי הדיווח בסביבתו של טראמפ חוששים כי התקיפה הישראלית בקטר תסכל את האפשרות להגיע להסדר בסוגייה, "אולי לתמיד". על פי "פוליטיקו", זאת הסיבה לכך שהתסכול של טראמפ ועוזריו מנתניהו "הולך וגובר".

גורם בסביבתו של טראמפ צוטט כאומר: "בכל פעם שהם מתקדמים נראה שהוא מפציץ מישהו. זאת הסיבה שטראמפ ועוזריו מתוסכלים מנתניהו".

בתוך כך, בכאן חדשות דווח אמש כי מדינות המפרץ שוקלים להעריך מחדש את היחסים עם ישראל. ביום ראשון תתקיים בדוחה, בירת קטר, ועידת חירום של מנהיגי המדינות הערביות והאסלאמיות, שמטרתה לגבש חזית אחידה נגד ישראל וממשלתה.

לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודית, ששוחח עם כאן חדשות, בוועידה עלולים לעלות בין היתר נושאים כמו מהלכי חרם נגד ישראל והערכה מחדש של היחסים איתה.

הגורם אמר כי במפרץ יש "זעם אדיר" על נתניהו בעקבות התקיפה. לדבריו, נתניהו "לא מכבד את המפרץ, לא את ההסכמים ולא שום דבר אחר".

"כולנו יודעים שחמאס הם טרוריסטים, ובימים הראשונים אחרי מתקפת 7 באוקטובר היינו עם ישראל, אבל ההתנהלות הנוכחית היא בריונית ומשוגעת", הוסיף.