לאחר התקיפה בקטר: שגריר ישראל באמירויות זומן לשיחת נזיפה

זימון השגריר מהווה צעד המשך לסדרה של הצהרות נגד ישראל מכיוון האמירויות. לאחר התקיפה בקטר הכריזו באמירויות כי "מדובר במעשה בוגדני"

שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי זומן לשיחת נזיפה בשל התקיפה הישראלית בקטר, כך פורסם הבוקר (שישי) בכאן חדשות.

לאחר התקיפה השבוע על הנהגת חמאס בקטר, פרסמה איחוד האמירויות הודעת גינוי בה נאמר כי מדובר ב"מעשה בוגדני". באיחוד האמירויות הדגישו כי הם "עומדים לצד קטר" על רקע התקיפה.

הלילה דווח באתר "פוליטיקו" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חושד כי באמצעות התקיפה בקטר השבוע ניסה ראש הממשלה בנימין נתניהו לחבל במשא ומתן לשחרור חטופים.

על פי הדיווח בסביבתו של טראמפ חוששים כי התקיפה הישראלית בקטר תסכל את האפשרות להגיע להסדר בסוגייה, "אולי לתמיד". על פי "פוליטיקו", זאת הסיבה לכך שהתסכול של טראמפ ועוזריו מנתניהו "הולך וגובר".

גורם בסביבתו של טראמפ צוטט כאומר: "בכל פעם שהם מתקדמים נראה שהוא מפציץ מישהו. זאת הסיבה שטראמפ ועוזריו מתוסכלים מנתניהו".