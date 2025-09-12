שני פצועים בפיגוע דקירה במלון בקיבוץ צובה, אחד במצב קשה

בפיגוע דקירה, שהתרחש במסעדה של מלון בקיבוץ באזור הרי ירושלים, נפצעו שני בני אדם. אחד מהם במצב קשה. שוטר בחופשה השתלט על המחבל. השוטר שעצר את המחבל: "לא יריתי כדי לצמצם את הסכנה לאזרחים". המחבל הוא תושב מחנה הפליטים שועפט, המחזיק בתעודת זהות כחולה

פיגוע דקירה התרחש היום (שישי) בחדר האוכל במלון בקיבוץ צובה בהרי ירושלים: עובד המלון, תושב מחנה הפליטים שועפט דקר שני ישראלים, אחד בחזה והשני בפלג גוף עליון. אחד קשה והשני קל בינוני. החשוד כמחבל, אזרח ישראלי, נעצר על ידי שוטר בחופשה שהיה במקום. צוותים של מג"ב נמצאים במקום.

שידור חי בכאן 11

הפצוע הקשה הוא אדם כבן 60 והפצוע קל עד בינוני בן 23. עד הראייה אבישי בינו סיפר: "העובד הגיע מהמפרסת, דקר מישהו, נוטרל ישר על ידי כוחות הביטחון. יש לציין שהוא לא נורה. הייתה מהומה גדולה, אנשים רצו. זה היה מפחיד".

השוטר שהשתלט על המחבל: "השכבתי אותו ואזקתי"

השוטר שהשתלט על המחבל במלון בצובה שיחזר : "אני נמצא באירוע משפחתי במלון ולפני זמן קצר הבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג במלון, צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי, רצתי לכיוון שממנו האנשים נמלטו והבחנתי במחבל, שסביבו יש מספר אזרחים".

"השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום, בסיוע של עוד אזרחים טובים השכבתי אותו על הרצפה ואזקתי אותו. זיהיתי אדם דקור בפלג גופו העליון, הענקתי לו טיפול ראשוני, לאחר מכן הבחנתי שגם בן דודי נדקר".

מנהל המלון בצובה אמר לליאת רגב בכאן רשת ב' אמר על המחבל: "מדובר בבחור שהגיע בפעם הראשונה. לא עובד המלון. הגיע דרך חברת קבלן, בא לשטוף כלים".

בהודעה רשמית מטעם המלון נמסר: "במהלך שעות הצהריים התרחש אירוע חריג בחדר האוכל של מלון צובה שבהרי ירושלים. עובד מטעם חברת כוח אדם חיצונית, המספקת עובדי שטיפת כלים למלון, נחשד כי דקר שני בני אדם. מצבם של הפצועים מוגדר בינוני-קשה וקל. החשוד נוטרל על ידי אנשי האבטחה של המלון ונעצר על ידי כוחות הביטחון".

"יש בקיבוץ מספיק אנשים חמושים"

מזכיר הקיבוץ איתן לבנה אמר לכאן חדשות: "לא יודע אם אפשר להגיד על פיגוע בישראל הפתעה, אבל זו הפתעה. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד עם בני מיעוטים הרבה שנים. אז זו הפתעה. אנחנו תמיד מוכנים ותמיד יהיו הפתעות. זה מלון קטן. אין הבטחה כמו בקניון. יש כיתת כוננות ויש משטרה ומספיק אנשים חמושים".

חובש בכיר במד"א רועי בן שוהם סיפר: "כשהגעתי לרחבת הכניסה ראיתי פצוע יושב בחניה כשהוא בהכרה וסובל מפצע דקירה בחזה, הצוות שהיה איתי באמבולנס העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישה, עצירת דימום ומתן חמצן והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו בינוני.

זירת הפיגוע. צילום: יואב דודקביץ/TPS

"בסיוע המאבטחים במקום שניטרלו את הדוקר והעבירו אותו לכוחות הביטחון ביצענו סריקה שבמהלכה אותר בחדר האוכל גבר כבן 50 שסבל גם הוא מפצע דקירה בחזה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימום ומתן תרופות והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו קשה והוא מטופל ע"י פראמדיק של מד"א".