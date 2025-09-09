חמאס קיבל אחריות לפיגוע בירושלים

חמאס קיבל אחריות לפיגוע בירושלים
הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הודיעה כי היא שאחראית לפיגוע הירי בשכונת רמות, שבו נרצחו שישה ישראלים ונפצעו עשרות
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
Getting your Trinity Audio player ready...
אנשי זק"א בזירת פיגוע הירי בשכונת רמות בירושלים, 8 בספטמבר 2025
אנשי זק"א בזירת פיגוע הירי בשכונת רמות בירושלים, 8 בספטמבר 2025 צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

הזרוע הצבאית של חמאס קיבלה היום (שלישי) אחריות לפיגוע הירי שאירע בשכונת רמות בירושלים אתמול, שבו נרצחו שישה ישראלים. בפיגוע נפצעו שלושה אנשים באורח קשה, חמישה באורח בינוני ועוד מעל 20 נפצעו באורח קל.

מוקדם יותר היום ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של תושב מזרח ירושלים, בן 29, שנעצר אתמול בחשד לקשר למעשה טרור והסעת המחבלים שביצעו את הפיגוע, שוהים בלתי חוקיים, ב-13 ימים. נציג המשטרה ביקש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

בתוך כך, לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בכפרים קטנה וקבייבה שמהם יצאו שני המחבלים ומבצעים מעצרים ותשאולים כדי לאתר סייענים וחשודים. שני הכפרים נתונים תחת סגר ועוצר.

בצה"ל אומרים שמדובר בחולייה מקומית שנפגשה אתמול בשעת בוקר מוקדמת. השניים חצו דרך פרצה בא-ראם ליד קלנדיה ומשם נסעו עם אזרח ערבי ישראלי, תושב מזרח ירושלים, עד לרמות, לביצוע הפיגוע. בצה"ל חוששים שהפיגוע ייצר השראה וחקיינות וכבר כעת מזהים הסתה ברשתות הפלסטניות.

עוד בנושא

פיגוע בירושלים, צומת רמות, 8.9.2025

מנטרל המחבל בפיגוע: מראות קשים של יהודים שהתבוססו בדמם

זירת הפיגוע ברמות

יעקב היה סיפור השראה; שרה תמיד חשבה איך לעשות טוב לעולם

תגיות |
בחירת העורכת
  • עטיפת Axis: Bold as Love
    האיש והגיטרה החשמלית: 55 שנים ללכתו של ג'ימי הנדריקס
  • הבלתי מאוזנים
    אפשר להיות פמיניסטית ועדיין לבקש בן זוג עשיר?
  • האב חטף את ילדיו ליער בעקבות סכסוך גירושין, נתפס - ונורה למוות
    אחרי 4 שנים של מצוד: האב שחטף את ילדיו נתפס בניו זילנד
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 5 - ריקי גל: "היי שקטה"
    כאילו אין בהן דופי: הטקסט שהפגיש בין ריקי גל ורחל שפירא
  • שלמה ארצי
    אלה האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר

אולי יעניין אותך