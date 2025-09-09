חמאס קיבל אחריות לפיגוע בירושלים

הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הודיעה כי היא שאחראית לפיגוע הירי בשכונת רמות, שבו נרצחו שישה ישראלים ונפצעו עשרות

הזרוע הצבאית של חמאס קיבלה היום (שלישי) אחריות לפיגוע הירי שאירע בשכונת רמות בירושלים אתמול, שבו נרצחו שישה ישראלים. בפיגוע נפצעו שלושה אנשים באורח קשה, חמישה באורח בינוני ועוד מעל 20 נפצעו באורח קל.

מוקדם יותר היום ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של תושב מזרח ירושלים, בן 29, שנעצר אתמול בחשד לקשר למעשה טרור והסעת המחבלים שביצעו את הפיגוע, שוהים בלתי חוקיים, ב-13 ימים. נציג המשטרה ביקש לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

בתוך כך, לוחמי צה"ל ממשיכים לפעול בכפרים קטנה וקבייבה שמהם יצאו שני המחבלים ומבצעים מעצרים ותשאולים כדי לאתר סייענים וחשודים. שני הכפרים נתונים תחת סגר ועוצר.

בצה"ל אומרים שמדובר בחולייה מקומית שנפגשה אתמול בשעת בוקר מוקדמת. השניים חצו דרך פרצה בא-ראם ליד קלנדיה ומשם נסעו עם אזרח ערבי ישראלי, תושב מזרח ירושלים, עד לרמות, לביצוע הפיגוע. בצה"ל חוששים שהפיגוע ייצר השראה וחקיינות וכבר כעת מזהים הסתה ברשתות הפלסטניות.