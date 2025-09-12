בצה"ל מזהירים: המבצע לכיבוש העיר עזה יוביל להרג חטופים

לקראת כיבוש העיר עזה: בצה"ל מזהירים את הדרג המדיני שמבצע מרכבות גדעון ב׳ "יביא בהכרח להרג של חטופים ושליטה על מאות אלפי אזרחים". כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

האזהרה של ראשי מערכת הביטחון לדרג המדיני לקראת כיבוש העיר עזה: "יביא בהכרח להרג של חטופים ולשליטה על מאות אלפי אזרחים" | @SuleimanMas1 עם הפרטים מהדיון הביטחוני אצל רה"מ#מהדורתכאןחדשות עם @MoavVardi pic.twitter.com/HZ4h2QOMds — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2025

על פי הפרסום, בדיון שהתקיים לקראת אישור התוכנית, אמרו כל ראשי מערכת הביטחון שהפעולה תתארך מעבר למה שהדרג המדיני מתכנן ותימשך חודשים רבים, שבמהלכם ימותו חטופים ולא בהכרח יושגו מטרות המבצע.

ביום רביעי אחרון הודיע דובר צה"ל כי הצבא השלים שלושה גלי תקיפה רחבי היקף במרחב העיר עזה. יותר מ-360 מטרות הותקפו מן האוויר, בהן מבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות, עמדות תצפית וצליפה, מחסני אמל"ח ואתרים לייצור רקטות. בצה"ל הדגישו כי ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, וכי התקיפות יימשכו בימים הקרובים על בסיס מודיעין מדויק.

מוקדם יותר קיים הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, בפיקוד הדרום תדרוך ושיח מפקדים לקראת מבצע מרכבות גדעון ב'. זמיר אמר כי אנו נתונים בשלבים המכריעים של המלחמה שאנו נתונים בה שנתיים, ושכעת אנו מייצבים את המציאות לדורות. "אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה", אמר רא"ל זמיר. "למולנו שתי מטרות - שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס - אלו הן משימות דורנו".