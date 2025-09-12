לקראת מרכבות גדעון ב'

בצה"ל מזהירים: המבצע לכיבוש העיר עזה יוביל להרג חטופים

בצה"ל מזהירים: המבצע לכיבוש העיר עזה יוביל להרג חטופים
במהלך דיונים לקראת מבצע מרכבות גדעון ב', התריעו בכירי מערכת הביטחון כי הפעולה צפויה להימשך חודשים ארוכים, הרבה מעבר להערכות הדרג המדיני, ועלולה להסתיים באובדן חיי חטופים וללא השגת מטרות ברורות
מחבר סולימאן מסוודה
פליטים פלסטינים נמלטים מצפון רצועת עזה דרומה, אתמול
פליטים פלסטינים נמלטים מצפון רצועת עזה דרומה, אתמול צילום: רויטרס

לקראת כיבוש העיר עזה: בצה"ל מזהירים את הדרג המדיני שמבצע מרכבות גדעון ב׳ "יביא בהכרח להרג של חטופים ושליטה על מאות אלפי אזרחים". כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

על פי הפרסום, בדיון שהתקיים לקראת אישור התוכנית, אמרו כל ראשי מערכת הביטחון שהפעולה תתארך מעבר למה שהדרג המדיני מתכנן ותימשך חודשים רבים, שבמהלכם ימותו חטופים ולא בהכרח יושגו מטרות המבצע.

ביום רביעי אחרון הודיע דובר צה"ל כי הצבא השלים שלושה גלי תקיפה רחבי היקף במרחב העיר עזה. יותר מ-360 מטרות הותקפו מן האוויר, בהן מבנים רבי-קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות, עמדות תצפית וצליפה, מחסני אמל"ח ואתרים לייצור רקטות. בצה"ל הדגישו כי ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, וכי התקיפות יימשכו בימים הקרובים על בסיס מודיעין מדויק.

מוקדם יותר קיים הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, בפיקוד הדרום תדרוך ושיח מפקדים לקראת מבצע מרכבות גדעון ב'. זמיר אמר כי אנו נתונים בשלבים המכריעים של המלחמה שאנו נתונים בה שנתיים, ושכעת אנו מייצבים את המציאות לדורות. "אנחנו הולכים למוטט את השלטון הזה ואין משהו שיעצור אותנו מביצוע המשימה", אמר רא"ל זמיר. "למולנו שתי מטרות - שחרור החטופים, זוהי משימה ערכית, ראשונה במעלה, קריטית וחיונית ולצדה משימת מיטוט החמאס - אלו הן משימות דורנו".

אולי יעניין אותך