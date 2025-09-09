בעקבות התקיפה בקטר: המו"מ בין ישראל וחמאס הושהה

שידור ישיר בכאן 11:

ערוץ אל-ערביה דיווח היום (שלישי) כי המשא ומתן בין ישראל וחמאס לעסקה לשחרור חטופים והפסקת אש מושהה עד להודעה חדשה. זאת, בעקבות התקיפה נגד צמרת חמאס בדוחה בירת קטר. על פי הערכות, קטר תחדל מלשמש מתווכת בשיחות.

מטה המשפחות להשבת החטופים מסר: "חשש כבד מרחף כעת מעל המחיר שהחטופים עלולים לשלם. אנחנו יודעים משורדי השבי שחזרו כי הנקמה שמופנית כלפי החטופים אכזרית. הסיכוי להשיבם עומד כעת באי וודאות גדולה מאי פעם, כשדבר אחד בעל וודאות מוחלטת - הזמן שלהם הולך ואוזל. המחיר עבור 48 חטופים וחטופה עלול להיות כבד מנשוא. החיים עלולים להירצח בכל רגע נתון והחללים להיעלם לנצח. הגיע הזמן לסיים את המלחמה".

עינב, אימו של החטוף מתן צנגאוקר, הביעה חשש רב מהשפעת התקיפה הישראלית על המגעים. "אני רועדת מפחד. יכול להיות שברגעים אלה ממש ראש הממשלה התנקש במתן שלי, חרץ את גורלו. מי שמחליט לסכן את חייו בכוונה - רוצח אותו", אמרה.

"למה הוא מתעקש לפוצץ כל סיכוי לעסקה? מדובר בחיים של הילד שלי, החיים של מתן שלי תלויים על הכף. שוב ושוב ושוב ראש הממשלה מחבל בעסקה. סיימו את המלחמה הזאת כבר והחזירו את כולם בהסכם כולל", הוסיפה.

במקביל, עשרות פעילי מחאה יצאו למספר מוקדים בירושלים כדי להפגין נגד מה שכינו "טרפוד העסקה". בהודעה שנשלחה לתקשורת פנו הפעילים לנתניהו ומסרו: "אחינו החטופים מתענים כבר כמעט שנתיים ורבים נרצחו בגללך. יש עסקה אמריקנית על השולחן. לא ניתן שהאחים והאחיות שלנו- חטופים וחטופה, חיילים וחילות, יוקרבו ויופקרו".