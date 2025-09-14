הביקורת של הרצוג, בצל הצונאמי המדיני: "אסור לשרוף את הגשרים, עוינות כזו ישראל לא חוותה מעולם"

הנשיא כינה את משבר מדיניות החוץ של ישראל "חזית שמינית" במלחמה, והדגיש: "תפיסת הביטחון הישראלית נשענת במידה רבה מאד על בריתות בתוך המזרח התיכון ומחוצה לו"

הנשיא הרצוג נשא דברים היום (ראשון) בטקס האזכרה המשותף לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם והתייחס למשבר יחסי החוץ של ישראל עם מדינות העולם בצל התמשכות המלחמה בעזה והתקיפה בקטר. "כמי שזוכה לשרת את עם ישראל כבר לא מעט שנים אני קובע בפירוש: עוינות כזו מדינת ישראל לא חוותה מעולם. שנאת ישראל מרימה את ראשה המכוער במלוא עוצמתה, ומחייבת אותנו לעמוד ולהילחם בה - בכל הכלים ובכל הזירות", אמר הנשיא.

הרצוג המשיך לכנות את משבר מדיניות החוץ של ישראל "חזית שמינית", במלחמה, "החזית המדינית-הסברתית - שאסור להפקיר אותה".

"נכון, יש לנו גם בעלות ברית קרובות, ידידותיות ותומכות, וביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בישראל בשליחותו של ידידנו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ מוכיח זאת היטב. אנחנו מוכרחים לפעול בצורה מדינית והסברתית באופן משמעותי ביותר, לא להפקיר אף זירה, לדבר עם כולם ולהיות פרו-אקטיביים".

הרצוג הדגיש כי ליחסי החוץ של ישראל ולמעמדה בעולם יש השלכות על הביטחון של ישראל: "אסור לנו לזנוח את הקשרים. אסור לנו לשרוף את הגשרים. תפיסת הביטחון הישראלית נשענת במידה רבה מאד על בריתות בתוך המזרח התיכון, ומחוצה לו".

שנתיים מאז פרוץ המלחמה, ורק בשבוע שעבר הממשלה אישרה הקמת "מערך דיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ", גוף שמטרתו לתכלל את המערכה המדינית-תקשורתית בזירה הבין-לאומית.

בכל זאת, נדמה כי מדובר במעט מדי ומאוחר מדי. ביום רביעי האחרון הכריזה יו"ר הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, על הקפאת התמיכה של האיחוד בישראל. כמו כן, הכריזה פון דר ליין על כך שהאיחוד ידון בסנקציות על "שרים קיצוניים ומתנחלים אלימים", ועל השעיה חלקית של הסכמי הסחר עם ישראל.

"מה שקורה בעזה זעזע את מצפונו של העולם. ‏רעב מעשה ידי אדם לעולם לא יוכל להיות נשק מלחמה. הסיוע של האיחוד האירופי לעזה עולה בהרבה על זה של כל שותף אחר. ‏אבל כמובן, אירופה צריכה לעשות יותר. הנה צעדים להמשך הדרך", כתבה יו"ר הנציבות של האיחוד האירופי בהודעתה.