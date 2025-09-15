מתקרבים יכולת מבצעית: התקבלו תמונות ראשונות מלווין "אופק 19"

תמונות ראשונות התקבלו אתמול מהלווין "אופק 19" לתחנת הבקרה של התעשייה האווירית ביהוד, כך הודיעו היום (שני) במשרד הביטחון, כשבועיים לאחר שיגורו המוצלח לחלל.

לפי הודעת משרד הביטחון, צוותי ההנדסה של מנהלת החלל במנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית שבמשרד הביטחון, התעשייה האווירית ויחידה 9900 באמ"ן, הפעילו אתמול לראשונה, את מכ"מ לוויין 'אופק 19' והורידו תמונות ראשונות מהלוויין לתחנת הבקרה של התעשייה האווירית ביהוד.

צוותי משרד הביטחון והתעשייה האווירית ערכו סדרה מתוכננת של בדיקות, שבמסגרתה הפעילו בהדרגה ובאופן מבוקר את כל המערכות ותתי המערכות המרכיבות את הלוויין, מאז שיגורו בתחילת החודש. עם השלמת התהליך הופעלה בהצלחה גם מערכת המכ"מ של הלוויין.



"הצוותים ההנדסיים ממשיכים בתהליך הבדיקות הקפדני ובהכנת הלוויין לשימוש מבצעי, בהתאם לפרוטוקול שתוכנן מראש", נכתב בהודעת משרד הביטחון. "הלוויין 'אופק 19' הינו לוויין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. בשבועות הקרובים לאחר השלמת הליך הבדיקות בחלל (In Orbit Tests) על ידי התעשייה האווירית, מפא"ת ואמ"ן, יעביר משרד הביטחון את הלוויין לאחריות 'יחידה 9900' לתהליכי הפעלה מבצעיים".

מנכ״ל התעשייה האווירית, בועז לוי, ציין: "התמונות הראשונות שהתקבלו מלוויין התצפית 'אופק 19' מהוות, עבור מערכת הביטחון הישראלית, יתרון אסטרטגי משמעותי שיעמוד לרשותה בכלל זירות הלחימה. התעשייה האווירית פועלת כל העת כדי לפתח ולספק את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר – בים, באוויר, ביבשה ובחלל - הכוללות יכולות של חיבוריות ותקשורת ביניהן מהחלל דרך הטייס בקוקפיט ועד לרמת החייל בשטח.



"לצד היתרון המבצעי הכרוך בהן, מאפשרות טכנולוגיות אלו גם שמירה על חיי לוחמינו. בחודשיים האחרונים שיגרה התעשייה האווירית שני לוויינים לחלל - לוויין התקשורת ׳דרור 1׳ ולוויין התצפית אופק 19 - וזאת הודות ליצירתיות, לתעוזה ולעשייה האינטנסיבית של עובדות ועובדי החברה המהווים את סוד היתרון האיכותי שלנו. אנו גאים להעניק למדינת ישראל יכולות כחול לבן, מתקדמות ביותר בעולם – וכך נעשה גם בעתיד".

כאמור, לוויין התצפית המכ"מי אופק 19, מתוצרת ישראלית, שוגר ב-2 בספטמבר מבסיס צה"ל במרכז הארץ. מדובר בלוויין ריגול שתכליתו צילום ואיסוף מודיעין צבאי רב-לווייני, אשר מסוגל לשדר בכל תנאי מזג אוויר ובכל שעה ביממה. אופק 19 אמור לפעול לצד לוויינים נוספים מסדרת "אופק", שהראשון בהם שוגר לראשונה בשנת 1988, ועדיין פועלים בחלל. השיגור האחרון של לוויין התרחש לפני כשנתיים וחצי.

יממה לאחר השיגור, במשרד הביטחון דיווחו כי הלווין נכנס למסלולו סביב כדור הארץ והחל לשדר נתונים. שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ ברשת X: "שיגור הלוויין 'אופק 19' הוא הישג ברמה העולמית הגבוהה ביותר וגם מסר אזהרה לכל אויבינו באשר הם: אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב".