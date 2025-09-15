לאחר פענוח מודיעיני: נחשפו שמות 21 מחבלי גא"פ שחוסלו בעזה

דובר צה"ל ודוברות שב"כ פרסמו היום (שני) את שמותיהם של 21 מחבלים שהשתייכו לגי'האד האסלאמי ברצועה וחוסלו. שמות המחבלים פורסמו לאחר פענוח מודיעיני שאישר את חיסולם. מאות מחבלים בג'יהאד האסלאמי חוסלו בחצי השנה האחרונה, כך לפי דובר צה"ל ודוברות שב"כ.
מפקדי מערכים, יחידות וגזרות:
- אחראי ההתמחות הצבאית בצפון רצועת עזה - המחבל מחמד רצ׳ואן רמצ’אן משתהא
- אחראי מערך הצליפה בחטיבת חאן יונס - המחבל אמיר השאם פאיז ואדי
- אחראי גזרת הארטילריה ברפיח, בדרג מפקד גדוד - המחבל ג׳׳מאל מחמוד סאלם מעמר
- מפקד גזרה בחטיבת עזה - המחבל פצ׳ל זכריא אחמד אבו-אלעטא
- מפקד הגזרה המזרחית בחאן יונס - המחבל עבדאללה אבראהים מחמד אבו-טיר
- מפקד הגזרה המזרחית בצפון רצועת עזה - המחבל וא׳אם חסן ג׳מיל אבו-חג׳אג׳
- מפקד גזרת יבנא ברפיח - המחבל סמיר סלימאן עלי אבו-שאויש
מוקדי ידע בתחום ייצור אמצעי לחימה:
- המחבל מנתצר מחמוד מחמד צלאח
- המחבל אחמד זיאד קאסם קאדי
- המחבל פואד שאכר דיאב ע׳נאם
- המחבל חאלד מוסא רמדאן בנא
- המחבל סעיד סמיר נמר משהראוי
מחבלים שפעלו נגד צה"ל:
- ראש חוליית צליפה - המחבל איהאב באסם יוסף אבו אלחיר
- סגן מפקד הגזרה המזרחית ברפיח - המחבל יוסף צאלח יונס כסאב
- סגן מפקד גזרת בית חאנון בצפון רצועת עזה - המחבל מראד נאצר מוסא אבו- ג׳ארד