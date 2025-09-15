לאחר פענוח מודיעיני: נחשפו שמות 21 מחבלי גא"פ שחוסלו בעזה

לאחר פענוח מודיעיני: נחשפו שמות 21 מחבלי גא"פ שחוסלו
שמות המחבלים פורסמו לאחר פענוח מודיעיני שאישר את חיסולם. לפי צה"ל ושב"כ מאות מחבלים בג'יהאד האסלאמי חוסלו בחצי השנה האחרונה
מחבר כרמלה מנשה
Getting your Trinity Audio player ready...
מחבלים מארגון הגא"פ שחוסלו על ידי צה"ל ושב"כ
מחבלים מארגון הגא"פ שחוסלו על ידי צה"ל ושב"כ צילום: דובר צה"ל ודוברות שב"כ

דובר צה"ל ודוברות שב"כ פרסמו היום (שני) את שמותיהם של 21 מחבלים שהשתייכו לגי'האד האסלאמי ברצועה וחוסלו. שמות המחבלים פורסמו לאחר פענוח מודיעיני שאישר את חיסולם. מאות מחבלים בג'יהאד האסלאמי חוסלו בחצי השנה האחרונה, כך לפי דובר צה"ל ודוברות שב"כ. 

מפקדי מערכים, יחידות וגזרות:

  • אחראי ההתמחות הצבאית בצפון רצועת עזה - המחבל מחמד רצ׳ואן רמצ’אן משתהא
  •  אחראי מערך הצליפה בחטיבת חאן יונס - המחבל אמיר השאם פאיז ואדי
  • אחראי גזרת הארטילריה ברפיח, בדרג מפקד גדוד - המחבל ג׳׳מאל מחמוד סאלם מעמר
  • מפקד גזרה בחטיבת עזה - המחבל פצ׳ל זכריא אחמד אבו-אלעטא
  • מפקד הגזרה המזרחית בחאן יונס - המחבל עבדאללה אבראהים מחמד אבו-טיר
  • מפקד הגזרה המזרחית בצפון רצועת עזה - המחבל וא׳אם חסן ג׳מיל אבו-חג׳אג׳
  • מפקד גזרת יבנא ברפיח - המחבל סמיר סלימאן עלי אבו-שאויש

מוקדי ידע בתחום ייצור אמצעי לחימה:

  • המחבל מנתצר מחמוד מחמד צלאח
  • המחבל אחמד זיאד קאסם קאדי
  • המחבל פואד שאכר דיאב ע׳נאם
  • המחבל חאלד מוסא רמדאן בנא
  • המחבל סעיד סמיר נמר משהראוי

מחבלים שפעלו נגד צה"ל:

  • ראש חוליית צליפה - המחבל איהאב באסם יוסף אבו אלחיר
  • סגן מפקד הגזרה המזרחית ברפיח - המחבל יוסף צאלח יונס כסאב
  • סגן מפקד גזרת בית חאנון בצפון רצועת עזה - המחבל מראד נאצר מוסא אבו- ג׳ארד

עוד בנושא

פליטים פלסטינים נמלטים מצפון רצועת עזה דרומה, בשבוע שעבר

כדי לבלום את כיבוש עזה: חמאס העביר חטופים אל מעל הקרקע

תקיפה ישראלית בעיר עזה

ההכנות לתמרון תמו; גורם ביטחוני: "חטופים עלולים למות"

תגיות |
בחירת העורכת
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם
  • מתים עליהם
    "עם אנשים רגילים אני מגמגם, עם שכולים אחרים אני שר"
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • לירי אלבג
    "אולי מחר יהיה נס": לירי אלבג בראיון חשוף על תקופת השבי
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה

אולי יעניין אותך