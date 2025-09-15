פרסום ראשון

כדי להרתיע את צה"ל מהתמרון הקרקעי: חמאס הוציא חטופים מעל הקרקע

כדי להרתיע את צה"ל מהתמרון: חמאס הוציא חטופים מעל הקרקע
על פי מקורות פלסטיניים שצוטטו הבוקר בכאן רשת ב', חמאס מיקם חלק מהחטופים בבתים ובאוהלים ברחבי הרצועה לקראת התקדמות קרקעית של כוחות צה"ל • המהלך נועד להקשות על פעילות צה"ל ולשמש כמנוף לחץ נגד פעולה רחבת היקף
מחבר אליאור לוי
Getting your Trinity Audio player ready...
פליטים פלסטינים נמלטים מצפון רצועת עזה דרומה, בשבוע שעבר
פליטים פלסטינים נמלטים מצפון רצועת עזה דרומה, בשבוע שעבר צילום: רויטרס

חמאס נערך לתחילת התמרון הקרקעי עם צה"ל והוציא חלק מהחטופים אל מעל הקרקע כדי להצר את צעדי צה"ל. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. על פי מקורות פלסטיניים ברצועה, חלק מהחטופים מוחזקים בבתים וחלק באוהלים.

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בחמאס מינו כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח. על פי גורמים פלסטינים ארבעת הבכירים הם עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.

עוד קודם לכן פורסם במהדורת כאן חדשות כי כהכנה לתמרון הצבאי, חמאס מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה - מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה.

על פי הפרסום, לשם כך שואפים בחמאס להשאיר כמה שיותר תושבים בצפון הרצועה, ולמנוע את פינויים דרומה. ארגון הטרור עושה שימוש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב – כולל איומים בהוצאה להורג.

עוד בנושא

ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני

פסגת החירום בדוחה: "התקיפה מאיימת על ההסכמים עם ישראל"

בכיר חמאס טהאר א-נונו בריאיון לאל ג'זירה, היום

לאחר שנטען שנכח בזירה בדוחה: בכיר חמאס הופיע בטלוויזיה

תגיות |
בחירת העורכת
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה
  • וויטני יוסטון באצטדיון וומבלי בלונדון, 1988
    הלהיט של וויטני יוסטון שקיבל גרסה חדשה - בקולה
  • גורל אחד: האימהות של עידן ורון הכירו והתאחדו אחרי שבני הזוג נרצחו בנובה
    גורל אחד: האימהות שהכירו והתאחדו אחרי שילדיהן נרצחו יחד
  • "זו מחלה, זה ממכר"
    לא טניס וגם לא סקווש: שגעון הפאדל הגיע גם לישראל
  • רובוטים בקניון
    איך הקניות באינטרנט דווקא החזירו את כולנו לקניון?

אולי יעניין אותך