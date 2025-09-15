כדי להרתיע את צה"ל מהתמרון הקרקעי: חמאס הוציא חטופים מעל הקרקע

על פי מקורות פלסטיניים שצוטטו הבוקר בכאן רשת ב', חמאס מיקם חלק מהחטופים בבתים ובאוהלים ברחבי הרצועה לקראת התקדמות קרקעית של כוחות צה"ל • המהלך נועד להקשות על פעילות צה"ל ולשמש כמנוף לחץ נגד פעולה רחבת היקף

כדי להרתיע את צה"ל מהתמרון: חמאס הוציא חטופים מעל הקרקע

חמאס נערך לתחילת התמרון הקרקעי עם צה"ל והוציא חלק מהחטופים אל מעל הקרקע כדי להצר את צעדי צה"ל. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'. על פי מקורות פלסטיניים ברצועה, חלק מהחטופים מוחזקים בבתים וחלק באוהלים.

חמאס מינה בכירים לניהול הלחימה בשטח | @eliorlevy עם כל הפרטים על ההיערכות של חמאס להרחבת התמרון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/KqAPSa9H9E — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

אמש פורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בחמאס מינו כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח. על פי גורמים פלסטינים ארבעת הבכירים הם עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.

עוד קודם לכן פורסם במהדורת כאן חדשות כי כהכנה לתמרון הצבאי, חמאס מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה - מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה.

על פי הפרסום, לשם כך שואפים בחמאס להשאיר כמה שיותר תושבים בצפון הרצועה, ולמנוע את פינויים דרומה. ארגון הטרור עושה שימוש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב – כולל איומים בהוצאה להורג.