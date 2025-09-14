ההכנות לתמרון תמו; גורם ביטחוני: "חטופים עלולים למות"

בישראל נערכים לתחילת הפעולה הקרקעית בעיר עזה ומודעים לשורת הגינויים שיגיעו מרחבי העולם • בצה"ל טוענים שלא יתקרבו לאזורים בהם יש חשש להימצאות חטופים, אך גורם ביטחוני אמר: "ישנם לא מעט סיכונים" • במקביל: חמאס ממנה מפקדים ללחימה

בצה"ל השלימו את היערכות הלוחמים לקראת השלב העצים במבצע מרכבות גדעון ב' שייצא לדרך בקרוב - התמרון הקרקעי בעיר עזה וכיבושה. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

צה"ל השלים את ההיערכות לקראת כיבוש העיר עזה; מקורות ישראליים: "לא יהיה מנוס מתחילת התמרון לאור הקיפאון המוחלט במו"מ" | @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/dJBM0WAPeN — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

בישראל נערכים לכך שתחילת התמרון תוביל לשורת גינויים בעולם, כשברקע התקיפה שכשלה בדוחה נגד בכירי חמאס בשבוע שעבר והביקורת הבין-לאומית על המהלך. יחד עם זאת, בכירים בצמרת הביטחונית-מדינית מבהירים כי לא יהיה מנוס מהרחבת הלחימה לאור המבוי הסתום בעסקה לשחרור חטופים שנעצרה באופן מוחלט לאחר ניסיון ההתנקשות בדוחה.

בצה"ל נערכים לכך שבמקביל ללחץ הבין-לאומי שיעלה עם תחילת הפעולה הקרקעית, פעילים פרו-פלסטינים ינסו להגיע לעזה דרך הים. למשל עם משט "סומוד" שיצא לדרך בשבוע שעבר מתוניסיה בהשתתפות עשרות כלי שייט. לוחמי שייטת 13 כבר החלו בהיערכות להשתלט על הסירות כפי שנעשה במשטים הקודמים.

בשבוע האחרון הגבירו בצה"ל באופן ניכר את התקיפות האוויריות בעיר עזה, כשמדובר בעיקר בתקיפות של בניינים רבי קומות ותשתיות צבאיות של חמאס מעל ומתחת לקרקע. למעשה, הכוחות הקרקעיים של צה"ל כבר נמצאים בפאתי העיר עזה, בשכונות שג'אעייה וזייתון.

"הרחבת הפעילות עלולה להביא להרג חטופים – כל הצמרת המדינית יודעת" | @gilicohen10 עם האזהרות של מערכת הביטחון לקראת כיבוש העיר עזה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/IQFB7pK1wl — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

בתוך כך, בצה"ל טוענים כי סוגיית החטופים נוכחת בכל דיון הערכת מצב, ומבהירים כי כך ישאר גם במהלך התמרון. צה"ל לא יתקוף או יתקרב למקומות שבהם ישנו חשש להימצאות חטופים. מיקומם המשוער של החטופים הוזן במערכות המבצעיות של צה"ל, אך גורמי ביטחון טוענים כי "ישנם לא מעט סיכונים".

בנוסף, מוקדם יותר פורסם בכאן חדשות כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים התייעצות הערב בנושא החטופים, בו השתתפו גורמים רבים בהם שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר החוץ גדעון סער והרמטכ"ל אייל זמיר. במערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני, וגורם ביטחוני אמר כי "הרחבת הפעילות בעזה עלולה להביא להרג חטופים. כל הצמרת המדינית יודעת את זה" .

חמאס מינה בכירים לניהול הלחימה בשטח | @eliorlevy עם כל הפרטים על ההיערכות של חמאס להרחבת התמרון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/KqAPSa9H9E — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

מקורות פלסטינים: חמאס נערך - ומינה מפקדים לניהול הלחימה

במקביל, גם בחמאס נערכים לתחילת התמרון הקרקעי וגורמים פלסטינים אמרו לכאן חדשות כי בארגון הטרור מינו כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח.

ארבעת הבכירים הם: עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה' ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.

עוד לפני תחילת התמרון, לפי גורמם ביטחוני עד כה עזבו את העיר עזה כ-300 אלף תושבים. בצה"ל נערכים לכך שבין 200 ל-300 אלף עזתים יישארו במרחב העיר עזה גם במהלך התמרון.