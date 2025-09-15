רחפנים עם אמל"ח חודרים לישראל ממצרים - וצה"ל אובד עצות

רחפנים עם אמל"ח חודרים לישראל ממצרים - וצה"ל אובד עצות
יותר ממאה רחפנים חצו לשטח המדינה בחודש האחרון, ובצבא מסתירים את המספרים האמיתיים. קצין בגזרת הגבול: "עד שהכוחות מגיעים לאזור המבריחים כבר בבית שלהם"
מחבר רועי שרון
גבול ישראל-מצרים
צילום: נעם רבקין פנטון, פלאש 90

יותר ממאה רחפנים חדרו מגבול מצרים בחודש האחרון לשטח ישראל, חלקם נושאים אמצעי לחימה. כך פורסם היום (שני) במהדורת כאן חדשות. כוחות צה"ל ומג"ב לא מצליחים לסכל את רוב הברחות. בצה"ל מסתירים את מספר הרחפנים שהצליחו לחצות ולא נתפסו.

קצין בגזרת גבול מצרים אמר: "יש פה עבודה של תצפיות וסיורים ומודיעין וחמ"לים והכל הולך לפח. גם אם התצפית מזהה את הרכב מגיע מהצד המצרי, עד שהכוחות מגיעים לאזור המבריחים כבר בבית שלהם זה מאד מתסכל. מדי פעם מצליחים לנטרל רחפן".

תגובת דובר צה"ל: "ערים להתפתחות תופעת ההברחות ברחפנים ופועלים תוך מעקב הדוק במגוון דרכים ואמצעים ביניהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין. בנושא מתבצעת עבודת מטה בכדי לשפר את המענה המבצעי במרחב".

