מח"א לטייסי מסוק הקרב שטסו מעל מסיבת הנובה: "מגבה אתכם"

מפקד חיל האוויר תומר בר שוחח אישית עם צוות מסוק הקרב ואמר להם: "כאב לי לראות שבוחרים להעלות נגדכם טענות שאין להם יד ורגל במציאות ושככל הנראה מונעים משיקולים שאינם ענייניים"

לאחר הפרסום בכאן חדשות שטען כי מסוק קרב שטס מעל מסיבת הנובה ב-7 באוקטובר זיהה מחבלים ולא ירה בהם, מפקד חיל האוויר תומר בר שוחח אישית עם צוות מסוק הקרב ואמר להם: "אני מגבה אתכם ואת ההחלטות שקיבלתם באותו בוקר קשה. התחקיר שבוצע לעומק והוצג בפניי, בפני הרמטכ"ל ובפני צוות הבדיקה המטכ"לי מחזק את האמון בהחלטותיכם ובפעולתכם".

"כאב לי לראות שבוחרים להעלות נגדכם טענות שאין להם יד ורגל במציאות ושככל הנראה מונעים משיקולים שאינם ענייניים. היה חשוב לי להגיד לכם שאתם לא לבד, כל החיל ואני מאחוריכם יודעים את העובדות ומכירים את התמונה הרחבה", אמר מפקד חיל האוויר.

האלוף בר הוסיף: "מהרגע שהמראתם פעלתם בנחישות, חתרתם למגע, תקפתם וחיסלתם מחבלים ברחבי העוטף, גם כשלא עמדה בפניכם תמונת מצב מלאה. ניסיתם בכל דרך להתחבר לכוחות הקרקעיים ולסייע לאזרחים האמיצים שנלחמו על חייהם. המשימה היתה קשה ומורכבת, מול מציאות של אלפי מחבלים שחדרו לישובים וקושי להבדיל בין אויב לכוחותינו. פעלתם ככל הניתן תחת ערפל הקרב, אני מגבה ומחזק אתכם".