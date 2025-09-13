מסוק הקרב זיהה את המחבלים - ולא ירה: התיעוד הבלעדי מתחקיר הטבח בנובה

האם הייתם מעלים בדעתכם שמסוק קרב חמוש בטילים חג בין מתחם הנובה לבין בארי, רואה בבירור שיירת טנדרים גדולה עמוסה בחמושים. מעביר בזמן אמת את הצילום והדיווח לבור התקיפה של חיל האוויר. המסוק שהוקפץ לטפל במחבלים באזור הטנק בנובה ראה את הטנדרים. זה קורה כ-4 שעות מפרוץ הטבח, כשאין תחנת טלוויזיה או קבוצת טלגרם שלא מראה טנדרים עם מחבלים בתוך ישראל. מה קרה שם, למה לא שמענו על זה עד היום - והאם נעשה תחקיר אמיתי לבדוק למה לא חוסלו אותם המחבלים? | התיעוד הבלעדי