אחרי האזהרה: ישראל תקפה באל-חודיידה שבמערב תימן

צה"ל תקף היום (שלישי) באל-חודיידה שבמערב תימן. מוקדם יותר היום פרסם דובר צה"ל בערבית הודעת פינוי לנמל חודיידה והודיע כי צה"ל יתקוף את הנמל בשעות הקרובות. לפי דיווחים בתימן הותקפו שלושה רציפים בנמל 12 פעמים. מטרת המבצע הייתה ככל הנראה השבתת הנמל לכמה שבועות נוספים.

הדובר הצבאי של המורדים החות'ים, יחיא סריע, הודיע קודם לכן כי כוחותיהם "מנסים ליירט את המטוסים הישראליים". משרד הפנים של החות'ים הפציר בתושבים באל-חודיידה שלא לצלם או לתעד את התקיפות, מכיוון שהתיעודים לדבריו משרתים את ישראל. כתב ערוץ אל-מסירה של החות'ים התחייב כי עובדי הנמל ישקמו את הרציפים שהותקפו "תוך ימים בודדים".

מדובר צה"ל נמסר כי התקיפה בוצעה "לנוכח תקיפות חוזרות ונשנות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, שבמסגרתן שוגרי כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".

"צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות׳י נגד מדינת ישראל, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש", מסר צה"ל.

נמל חודיידה הותקף על ידי ישראל כמה פעמים בעבר. בנמל תשתיות דו-שימושיות שבאמצעותן מעבירים החות'ים אמצעי לחימה מאיראן. אחרי כל תקיפה ישראלית מנסים החות'ים לשקם את הנמל, וצה"ל מבצע פעילות אכיפה.