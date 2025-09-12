האופוזיציה בתימן: התקיפות הישראלית מגבירות את התמיכה בחות'ים

חברי סנאט אמריקנים קיבלו מסר מגורמי אופוזיציה בתימן כי הרס התשתיות במדינה מלכד את העם התימני ועלול להגביר הפופולאריות של ארגון הטרור

גורמי אופוזיציה בתימן, המתנגדים למורדים החות'ים, העבירו ביקורת על התקיפות הישראליות נגד ארגון הטרור, בטענה כי הן מובילות לתמיכה רחבה יותר בארגון הטרור החות'י. כך פורסם היום (שישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב'.

לכאן חדשות נודע שגורם בארצות הברית, שמייצג את הכוחות שמתנגדים לחות'ים בדרום תימן, העביר מסר לאחרונה לחברי סנאט אמריקנים שהתקיפות הישראליות במתכונתן הנוכחית עלולות דווקא להגביר הפופולאריות של החות'ים, אפילו בקרב מתנגדיהם.

לדברי אותו גורם, התקיפות נגד התשתיות בתימן עד כה לא עשו את האפקט הנדרש והם מסייעות לחות'ים ללכד את הציבור סביבם.

גם לגבי סוגיית החיסול של רוב חברי ממשלת החות'ים התחושות מעורבות. מצד אחד, מדיניות החיסול נתפסת כצעד שיכול לשנות את כללי המשחק, אך מהצד השני הרוב המוחלט של חברי ממשלת החות'ים לא נתפסים מהשורה הראשונה של הארגון ואינם קשורים באופן הרמטי לפעילות הצבאית שלהם.