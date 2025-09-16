דיווח: ישראל מחמשת דרוזים סורים ומשלמת לאלפי לוחמים

מקורות דרוזים בכירים בסוריה אמרו היום (שלישי) לרויטרס כי מפרוץ המהומות באזור א-סווידא (הר הדרוזים), ישראל מסייעת לכוחות הדרוזים ומחמשת אותם ברובים ותחמושת. בנוסף, שני מפקדים דרוזים ומקור מודיעיני מערבי הוסיפו כי ישראל משלמת משכורות לכ-3,000 לוחמי מיליציות דרוזיות.

הדיווח מגיע ברקע מסיבת עיתונאים משותפת בדמשק בין שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני, שר החוץ הירדני איימן א-ספדי והשליח האמריקני טום ברק.

שר החוץ הסורי הודיע כי ממשלת סוריה הכינה "מפת דרכים ברורה שמעגנת את הזכויות, תומכת בצדק ומבוססת על בניין אמון ושלום פנימי" למשבר בא-סווידא. המפה כוללת שבעה צעדים מרכזיים: העמדה לדין של מבצעי פשעים, המשך הזרמת סיוע הומניטרי, מתן פיצויים, שיקום כפרים, פריסת כוחות מקומיים, חקירת גורל נעדרים ושחרור חטופים, והשקת תהליך פיוס פנים-סורי.

א-שיבאני הדגיש: "מה שאנחנו מכריזים עליו היום מהווה התחלה לנתיב ארוך, שמטרתו שיקום גשרי התקשורת ומניעת חזרה של האסונות".

שר החוץ הירדני איימן א-ספדי, שהוא עצמו דרוזי, הביע התנגדות חריפה להתערבות חיצונית. "אנחנו לא נקבל שום התערבות חיצונית בסוגיות הסוריות ובמיוחד בענייני הדרום הסורי, כי זה איום גם לנו", אמר.

א-ספדי הוסיף: "אני אומר כאן בבירור שאנחנו מתנגדים ומגנים את התקיפות הישראליות בסוריה ובדרום סוריה, ואת ההתנהלות הפוגעת, מעוררת ריב ומדון, שמטרתה פגיעה בביטחון ויציבות סוריה".

שר החוץ הירדני תיאר את האירועים בא-סווידא כ"פשעים טרגיים" וקרא לאכיפה ולהעמדה לדין של המבצעים. הוא הדגיש כי "האחדות והביטחון של סוריה הן מרכיב מרכזי בבטחון והיציבות במזרח התיכון".