לבקשת ארה"ב: המבצע בעזה יהיה הדרגתי כדי לאפשר חלון למו"מ

מקורות ישראלים אמרו כי ממשל טראמפ, בניגוד לקודמו, לא הטיל מגבלות על ישראל לקראת המבצע לכיבוש עזה, אך ביקש לפעול בשלבים כדי לאפשר חלון הזדמנויות למגעים לעסקה

ישראל החלה את הפעולה בעיר עזה בצורה הדרגתית לבקשתה של ארצות הברית - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

לדברי מקורות ישראלים, ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ לא הטיל מגבלות על ישראל, בניגוד לממשל הקודם בראשותו של ג'ו ביידן, אך ביקש לפעול בצורה הדרגתית כדי לאפשר חלון הזדמנויות למשא ומתן עם חמאס.

עם זאת, בישראל הביעו פסימיות בנוגע לאפשרות שהמאמץ יצליח בשלב זה.

עוד פורסם הערב במהדורה מפי מקורות בעזה כי תושבים רבים מנסים להימלט מהעיר עזה דרומה אך אינם מצליחים בשל תנועה כבדה מאוד על הציר היחיד שניתן להם.

מדובר ברחוב אל-בחר, הדרך הראשית בעיר שנפרסת לאורך חוף הים מצפון לדרום.

תושבים רבים קראו לצה"ל לעצור את התקדמות התמרון עד אשר כל מי שרוצה לעזוב את העיר יוכל לעשות כן, או לחילופין לפתוח צירים בטוחים נוספים לעזיבה דרומה.

על פי הערכות במערכת הביטחון, בעיר עזה נמצאים כעת יותר מ-20 אלף מחבלים שנמלטו אליה כשצה"ל פעל בצפון ובדרום הרצועה. זאת, בנוסף לאלפיים המחבלים שנמצאים בעיר ומשתייכים לחטיבת עזה המקורית.

אחרי תקיפת מאות מבנים: אלפי לוחמים נוספים ייכנסו בימים הקרובים

למרות אזהרות צמרת מערכת הביטחון, הלילה החל צה"ל את השלב העצים לכיבוש העיר עזה, שמכונה מבצע "מרכבות גדעון ב'", כשאלפי לוחמים בסדיר ובמילואים החלו מחדש את הדרך אל העיר שממנה יצאו הכוחות לפני יותר משנה.

בשבוע האחרון תקף חיל האוויר מאות מבנים ברחבי העיר, ובעיקר עשרות מגדלים רבי קומות, שבהם לפי צה"ל הציב חמאס מצלמות ובנה חמ"לים מבצעיים, עמדות ירי ועמדות תצפית. בנוסף הותקפו מהאוויר תשתיות של חמאס מעל הקרקע ומתחתיה.

בתקיפות האלה נעשו הצעדים המקדימים לפני כניסתן של שתי אוגדות מתמרנות של צה"ל, 162 ו-98, לכיבוש העיר.

אולם, לא מדובר רק בתקיפות מהאוויר. בחודשיים האחרונים חזר צה"ל לאותם המקומות שבהם כבר פעל בעבר: השכונות שייח רדואן, ג'באלייה, זייתון ושג'אעיה, והשמיד בהן מבנים ותשתיות תת-קרקעיות.

בצה"ל אמרו בזמן אמת כי המטרה היא לא לאפשר למחבלים לחזור לאותם המקומות שחרבו כליל, אך למעשה בכך החל צה"ל בהכנת השטח להתקדמות בטוחה יותר של הכוחות אל כיתור העיר עזה מכל צדדיה.

בימים הקרובים ייכנסו עוד אלפי לוחמים לעזה תחת אוגדה 36, צעד שיאפשר לצה"ל לשלוט טוב יותר בשטח לפני הכניסה לעיר.

התוכנית המבצעית של צה"ל היא לבצע את ההתקדמות בצורה מדורגת ובשלבים, מה שיאפשר לעצור את המבצע הקרקעי אם חמאס יסכים לתנאים הישראליים: שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקו. עם זאת, אחרי ניסיון החיסול הכושל בדוחה, חידוש המשא ומתן עם המתווכות לא נראה כרגע באופק.