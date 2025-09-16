שתי אוגדות החלו לתמרן בעיר עזה, השיטה: כניסה מדורגת

החלק השני של מבצע מרכבות גדעון ב' החל הלילה עם כניסתן של שתי אוגדות לעיר עזה, לטובת כיבושה. על פי הערכות בצה"ל, בעיר נמצאים כ-2,000 מחבלים שמהווים את "הגרעין הקשה". גורם צבאי: "מעמיקים את הפעולה למיטוט שלטון חמאס והשבת החטופים". היערכות גם להסלמה בגזרות אחרות

אחרי שההכנות למבצע לכיבוש העיר עזה הושלמו, בצה"ל אישרו הבוקר (שלישי) כי החל התמרון הקרקעי שמהווה את השלב השני במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.

הפעילות החלה אמש בשעה 22:00, כאשר כוחות מאוגדה 98 ו-162 החלו לנוע לכיבוש העיר עזה, תוך תקיפות נרחבות של חיל האוויר. הכוחות נכנסו לפאתי העיר, נקודות הזינוק לקראת התקדמות לעבר העיר עצמה. אוגדה 36, השלישית במספר, צפויה להצטרף ללחימה בימים הקרובים. על פי ההערכות, בעיר עזה נמצאים כ-2,000 מחבלים שמהווים את הגרעין הקשה.

תיעודים מהרצועה הבוקר

כחלק מהתקדמות כוחות צה"ל לכיבוש העיר עזה, במהלך הלילה והיום, הוכנסו לפאתי העיר עזה נגמ"שי נפץ במטרה להרוס מבנים ותשתיות | תיעודים פלסטיניים@ItayBlumental @OmerShahar123 pic.twitter.com/nfNhoD27tt — כאן חדשות (@kann_news) September 16, 2025

בצה"ל מבהירים כי מימוש המבצע לכיבוש העיר ייעשה בצורה מדורגת, ויכלול שימוש באש חזקה לליווי הכוחות, תוך שמירה על העיקרון של ביטחון כוחות על חשבון מהירות הביצוע בשטח. גורם צבאי מסר לכאן חדשות כי בצה"ל מעמיקים את הפגיעה בחמאס לטובת "מיטוט שלטונו ולייצור תנאים להשבת החטופים". במקביל, בצה"ל נערכים גם להסלמה בגזרות אחרות.

האזורים שבשליטת הכוחות

כחלק מהתקדמות כוחות צה"ל לכיבוש העיר עזה, הוכנסו לפאתי העיר במהלך הלילה והיום נגמ"שי נפץ במטרה להרוס מבנים ותשתיות - הכנת השטח לקראת כניסת כוחות נוספים. מדובר בנגמ"שים ישנים מסוג M113 שיצאו משימוש בצה"ל, שלתוכם הוכנסו טונות של חומר נפץ וניתן להכניסם לעומק השטח באמצעות מערכת שליטה מרחוק. הפיצוצים העזים נשמעו היטב הלילה והבוקר ביישובי הדרום והמרכז בישראל.

במסגרת ההכנות המקדימות פעל צה"ל בשבועות האחרונים בפאתי העיר לטובת השמדת תשתיות טרור ורבי קומות, בהם זיהה הצבא פעילות של ארגוני הטרור ואמצעי מודיעין ששימשו אותם. עוד נמסר מצה"ל כי המאמצים לפינוי אוכלוסייה מהעיר לכיוון דרום עדיין נמשכים, פעולה שעליה עומלים בצבא בחודש האחרון, לצד ניסיונות של חמאס לבלום את ההימלטות של התושבים. במהלך הלילה תושבים רבים התפנו מהעיר, תוך כדי התקיפות. בסך הכול עזבו עד כה כ-350 אלף בני אדם.

שיעור גיוס המילואים לפתיחת מבצע מרכבות גדעון ב' עומד על 80%-85%. בצה"ל אומרים שעד הרבעון הראשון של 2026 יהיו 130,000 לוחמי מילואים בפועל שיהיו מגויסים בסבבים.

חמאס נערך להעביר חטופים מהמנהרות אל מעל הקרקע

בכאן רשת ב' פרסמנו אתמול לראשונה כי חמאס נערך להוציא חטופים מהמנהרות ולהעבירם אל מעל הקרקע במטרה לשבש את המבצע לכיבוש העיר עזה. על פי מקורות פלסטינים ברצועה, חלק מהחטופים כבר מוחזקים בבתים וחלק באוהלים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב הלילה לפרסום ברשת החברתית שלו Truth וכתב: "אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת. זו זוועה אנושית כמותה מעטים ראו אי פעם בעבר. אל תתנו לזה לקרות. שחררו את כל החטופים עכשיו" .

בחמאס מינו לאחרונה כמה מפקדים בכירים שינהלו את הלחימה בשטח. על פי גורמים פלסטינים, ארבעת הבכירים הם עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית; ראא'ד סעד, ראש אגף המבצעים; מוחמד עודה, ראש אגף המודיעין ומהנד רג'ב, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בחטיבת עזה, שמגיע מחמולה שמזוהה מאוד עם חמאס ויושבת גם בשג'אעייה ובתופאח.