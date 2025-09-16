טראמפ על הפרסום שחמאס משתמש בחטופים כמגן אנושי: "זוועה"

נשיא ארצות הברית הגיב על הפרסום בכאן חדשות, לפיו ארגון הטרור העלה את החטופים לפני השטח כדי לבלום את כיבוש העיר עזה
מחבר נתן גוטמן
כיכר החטופים, תל אביב
כיכר החטופים, תל אביב צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב היום (שלישי) על הפרסום בכאן חדשות, לפיו חמאס הוציא את החטופים מהמנהרות אל פני השטח, במטרה להשתמש בהם כמגן אנושי ולבלום את כיבוש העיר עזה. 

"אני מקווה שמנהיגי חמאס יודעים למה הם מכניסים את עצמם אם הם עושים זאת", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth. "זו זוועה אנושית כמותה מעטים ראו אי פעם בעבר. אל תתנו לזה לקרות. שחררו את כל החטופים עכשיו".

במהדורת כאן חדשות פורסם כי מקורות פלסטינים צוטטו כאומרים שארגון הטרור מיקם חלק מהחטופים בבתים ובאוהלים ברחבי הרצועה לקראת התקדמות קרקעית של צה"ל. בכאן חדשות פורסם גם שחמאס מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" בעיר עזה - מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה.

בתוך כך, משעות הלילה ישנם דיווחים על גל תקיפות משמעותי בעיר עזה, הכוללות פצצות תאורה. משלכת שר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר: "עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור - עד להשלמת המשימה".

עם תחילת הדיווחים על תקיפות בעיר עזה, התאספו משפחות חטופים מול מעון ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, במחאה על כך. ממטה המשפחות נמסר: "הלילה עשוי להיות הלילה האחרון בחייהם של החטופים". 

