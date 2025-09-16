למרות ניסיון החיסול בקטר: בחמאס לא פוסלים חזרה למו"מ - בתנאים נוקשים יותר 

גורמים פלסטינים במו"מ אמרו כי "הסגנון הישן של המשא ומתן לא יהיה יותר - נדון בעצירת מלחמה בצורה שונה". קטר מנסה למנף את התקיפה הישראלית להסכם הגנה אסטרטגי עם ארה"ב. האמריקני העבירו מסר לקטר: "ישראל מעוניינת בהסכם"
מחבר אליאור לוי
מחבלי חמאס
מחבלי חמאס צילום: עלי חסן, פלאש 90

למרות ניסיון החיסול בהנהגת חמאס וככל הנראה לאור תחילת התמרון הקרקעי בעיר עזה, חמאס מאותת כי הוא לא פוסל שיבה למשא ומתן. עם זאת, הארגון צפוי להציב תנאים חדשים ונוקשים יותר לישראל במסגרת מו"מ חדש, כך פורסם היום (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

"הסגנון הישן של המשא ומתן שהיה נהוג לפני התקיפה בדוחה - לא יהיה יותר. אנחנו מוכנים לדון בהצעות לעצירת המלחמה, אבל בצורה שונה ממה שהיה עד עכשיו", אמרו גורמים פלסטינים במו"מ ל"כאן חדשות". השינוי בגישה עלול לסבך כל מאמץ עתידי להגיע להסכם חטופים.

שאלה נוספת שמתעוררת היא מי יתווך במו"מ כזה במידה והצדדים ישובו אליו, בעיקר לאור המתיחות הנוכחית בין ישראל לקטר.

המסר מקטר: התיווך - לא רלוונטי

בדוחה עדיין משדרים שמאמצי התיווך שלהם במשא ומתן בין ישראל לחמאס אינם רלוונטיים כרגע, וההתמודדות עם ההשלכות של התקיפה הישראלית בקטר נמצאת בראש סדר העדיפויות. הקטרים מנסים למנף את התקיפה כדי להשיג ערבויות ביטחוניות חזקות יותר מארצות הברית בדמות הסכם הגנה אסטרטגי.

הדבר מתרחש ברקע ביקורו של שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בקטר. פסגת החירום של המנהיגים הקטרים יצאה בקריאה להעריך מחדש את היחסים עם ישראל, אך ללא צעדים פרקטיים. בדוחה מרוצים מכך שהצליחו לגבש חזית אחידה נגד ישראל כמסר.

המסר האמריקני לקטר: ישראל רוצה הסכם

במהדורת כאן חדשות פורסם הערב כי ארה"ב העבירה מסר לקטר כי למרות תחילת התמרון, ישראל רוצה הסכם. שר החוץ האמריקני רוביו הודה היום במהלך פגישותיו בקטאר על המשך פעילותה כמתווכת, גם לאחר התקיפה בדוחה.

לפי גורם ביטחוני, נדרש להמשיך ולייצר דינמיקה של מו"מ גם תוך כדי הרחבת הפעולה הצבאית. גורמים המעורים בשיחות המו"מ אומרים כי כרגע תנאי ישראל להסכם רחוקים מעמדת חמאס.

