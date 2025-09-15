רוביו ימריא לקטר במטרה לרתום אותה בחזרה לשיחות המשא ומתן

בארצות הברית סבורים שהתקיפה הישראלית בדוחה זעזעה את המגעים בין הצדדים - אך יכולה גם להניע את השיחות. מקורות המעורים במו"מ: הפערים בין ישראל וחמאס משמעותיים
מחבר גילי כהן
מזכיר המדינה רוביו לפני המראתו לישראל
מזכיר המדינה רוביו לפני המראתו לישראל צילום: רויטרס

בכירים ישראלים עודכנו כי ביקור הבזק של שר החוץ האמריקני מרקו רוביו בקטר, נועד לרתום מחדש את דוחה בחזרה לשיחות המשא ומתן לשחרור החטופים. כך פורסם היום (שני) במהדורת כאן חדשות.

בארצות הברית סבורים שהתקיפה הישראלי בדוחה, בניסיון לחסל את בכירי חמאס, אמנם זעזעה את המגעים בין הצדדים - אך גם יכולה להניע מחדש את השיחות.

לדברי בכירים ישראלים, נסיעתו של רוביו לקטר נועדה "לנסות ולהחזיר אותה להיות שחקנית משמעותית בשיחות המשא ומתן". לצד זאת, גורמים המעורים בשיחות מטילים ספק באפשרות לרתום את דוחה שוב למסלול המשא ומתן - ואומרים כי נכון לרגע זה, אין כל סימן להתפתחות במגעים, והפערים בין ישראל לחמאס נותרו משמעותיים.

שר החוץ האמריקני רוביו שמבקר בישראל, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשרדו בירושלים. בתום פגישתם, מסרו השניים הצהרה משותפת לתקשורת. מאוחר יותר צפויה פגישת רוביו עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נתניהו התייחס לתקיפה בקטר ואמר: "מדובר על החלטה שלי ושל ישראל בלבד". בנוסף, נמנע מלהשיב על השאלה האם עדכן את ארה"ב בפעולה.

במסגרת ביקורו, הגיע רוביו לתפילה משותפת עם ראש הממשלה נתניהו בכותל המערבי. ראש הממשלה הודה לרוביו ולנשיא טראמפ על עמידתם הנחושה לצידה של מדינת ישראל. "הברית בין ארצות הברית וישראל חזקה ועמידה תחת ממשל טראמפ, ומעולם לא הייתה חזקה יותר", אמר נתניהו לרוביו. בסיום הביקור חתם רוביו בספר האורחים של הכותל המערבי, שם כתב: "שהשלום יזרח על הארץ הקדושה הזאת ועל העולם כולו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, 14 ביוני 2025

נתניהו: ישראל נכנסת לבידוד, נצטרך להסתגל לכלכלה סגורה

הפסגה הערבית-איסלאמית

פסגת החירום הערבית: "התגובה צריכה להיות מכריעה ומרתיעה"

