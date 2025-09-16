דיווח: קטר ומצרים נוטות לחדש את מאמצי התיווך

אחרי ההכרזה של קטר על הקפאת התיווך בין ישראל וחמאס, האמיר אאל ת'אני והנשיא א-סיסי דנו באפשרות של חזרתן לתיווך בעסקת החטופים: "קלף החטופים ושלומם - הלחץ החזק ביותר בתוך ישראל"; שר החוץ האמריקני רוביו המריא לביקור דחוף בקטר

העיתון הלבנוני אל-אח'באר דיווח הבוקר (שלישי) כי נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי ואמיר קטר השייח' תמים בן חמד אאל ת'אני דנו אתמול בהמשך מאמצי התיווך שלהן בעזה. על פי הדיווח, קהיר ודוחה נוטות לחדש את מאמצי התיווך, אחרי הפחתת המגעים בעקבות ניסיון החיסול הישראלי בבירה הקטרית.

במסגרת חידוש אפשרי של התיווך, במצרים מבקשים מקטר להתמקד בשני אלמנטים מרכזיים - הראשון הוא לדבוק בהתחייבות של ארצות הברית שתקיפות שכאלה על אדמת קטר לא יישנו מצד ישראל, תוך שמירה על מצב ביטחוני שיערוב לשלומם של מנהיגי ארגוני הטרור הפלסטיניים, לצד דרישה להפחתת הרטוריקה הדיפלומטית האמריקנית התומכת בנלהבות בישראל.

האלמנט השני, על פי הדיווח בעיתון המקורב לחיזבאללה, קשור להמשך מאמצי התיווך במסגרת רחבה יותר וזהירה יותר כדי להגיע להסכם הפסקת אש אמיתי, בלי "תכסיסים ותמרונים" כפי שהיו במגעים הקודמים. קהיר סבורה כי הגעה להסכם אמיתי מצריכה לחץ אמריקני בלוח זמנים מוגדר, אך לפי שעה מה שהקטרים חשו מהצד האמריקני לא עולה בקנה אחד עם התחייבויות מכריעות והוא בגדר מסרי הרגעה.

העיתון הלבנוני דיווח כי "הבכירים המצרים והקטרים סומכים על כך שקלף החטופים ושלומם יהיה בימים הקרובים אמצעי הלחץ החזק ביותר בתוך ישראל, לצד מאמצים דיפלומטיים עם גורמים בין-לאומיים אחרים כמו בריטניה, קנדה וצרפת". בכיר מצרי שצוטט בעיתון התייחס לצעדים המעשיים כתוצאה מהפסגה בדוחה ואמר כי לקהיר יש רצון אמיתי להביא לבידוד דיפלומטי של ישראל בהשתתפות כמה מדינות מערביות במטרה להפעיל עליה לחץ.

גורם מצרי המעורה בפרטים התייחס בעיתון לנאום התקיף של הנשיא א-סיסי אתמול בפסגה בקטר, בו הזהיר כי הפעולות הישראליות עלולות לפגוע בהסכמי השלום, והבהיר כי מצרים לא נראית כרגע רצינית בביטול הסכמי קמפ דיוויד או אפילו הקפאתם "כיוון שהיא מודעת להשלכות המסוכנות של המהלך הזה", בייחוד מבחינת העימות האפשרי עם ארצות הברית.

רוביו המריא לקטר, המטרה - לרתום אותה בחזרה לשיחות המו"מ

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, שהגיע השבוע לישראל, המריא הבוקר לקטר. במהדורת כאן חדשות פרסמנו אמש כי בכירים ישראלים עודכנו כי ביקור הבזק של רוביו בקטר נועד לרתום מחדש את דוחה בחזרה לשיחות המשא ומתן לשחרור החטופים.

האמריקנים סבורים שהתקיפה בדוחה אמנם זעזעה את המגעים בין הצדדים, אך גם יכולה להניע מחדש את השיחות. לדברי בכירים ישראלים, הנסיעה לקטר נועדה כדי "לנסות ולהחזיר אותה להיות שחקנית משמעותית בשיחות המשא ומתן". לצד זאת, גורמים המעורים בשיחות מטילים ספק באפשרות להשיב את קטר למסלול, ואומרים כי נכון לרגע זה אין כל סימן להתפתחות במגעים, והפערים בין ישראל לחמאס נותרו משמעותיים.

בביקורו בישראל נפגש רוביו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהצהרה משותפת לתקשורת התייחס נתניהו לתקיפה בקטר והבהיר שוב כי מדובר בהחלטה שלו ובפעולה ישראלית בלבד. בנוסף, נמנע מלהשיב על השאלה האם עדכן מראש את ארצות הברית על פעולה.