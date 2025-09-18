סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו נפלו בפיגוע במעבר אלנבי

סא"ל (מיל') הרוש היה הראשון לפגוש את הנהגים שנושאים סיוע הומניטרי עם כניסתם לישראל, וסמל הרשקו עסק בתיאום עם צבא ירדן. בנו של הרוש שהה סמוך למעבר - וראה את אביו זמן קצר אחרי הפיגוע. המחבל הוא אזרח ירדני שנשכר על ידי צבא ירדן כנהג משאית סיוע הומניטרי לעזה

סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, וסמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, הם הנופלים בפיגוע במעבר אלנבי מוקדם יותר היום (חמישי). סא"ל (מיל') הרוש שירת כקצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, והיה אמון על הסיוע ההומניטרי לעזה. סמל הרשקו שירת ביחידת הקשר לצבאות זרים.

תחילה הוגדר מצבם של השניים אנוש ומסוק הוקפץ לפינויים, אך מותם נקבע במקום על ידי גורמי רפואה. בנו של סא"ל הרוש, שמשרת גם הוא במילואים במנהל האזרח, היה בצהריים סמוך למעבר אלנבי במסגרת שירותו. עם תחילת הדיווחים על אירוע ירי הוא קפץ לזירה - וראה את אביו זמן קצר לאחר הפיגוע.

לפי הרשויות בירדן, המחבל הוא עבד אל-מטלב אל-קייסי, יליד שנת 1968, שנשכר על ידי צבא ירדן לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצועת עזה. הוא הגיע למקום מהצד הירדני של הגבול והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק משאיתו. על פי החשד, המחבל ירה לעבר הנוכחים במקום, עצר עקב מעצור בנשק, שלף סכין ודקר אותם. מאבטח של רשות שדות התעופה במעבר ניטרל אותו.

מוקדם יותר הערב פורסם בכאן חדשות כי ירדן מעבירה לישראל את רשימת שמות האזרחים שנוהגים במשאיות הסיוע לעזה, אך הם לא נדרשים לבדיקה ביטחונית או אבחון על ידי גורמי הביטחון הישראליים. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי צה"ל סומך על הצבא הירדני, אך ייתכן שיהיה צורך לשנות את הנוהל. הסיוע ההומניטרי לעזה מירדן הופסק עד שהרשויות בממלכה יתחקרו את הפיגוע.

ירדן גינתה את "תקרית הירי" במעבר אלנבי, ובהודעה מטעמה נכתב כי הפיגוע "פוגע באינטרסים של ירדן וביכולת שלה להעביר סיוע לעזה". עוד צוין כי הרשויות בירדן החלו לחקור רשמית את התקרית, וכי הממלכה מתנגדת לכל צורה של אלימות.

ב-8 בספטמבר, בדיוק לפני שנה, בפיגוע ירי באותו מקום נרצחו שלושה ישראלים על ידי נהג משאית מירדן: יוחנן שחורי, בן 61 ואב לשישה ממעלה אפרים, יורי בירנבאום בן 65 ממושב נעמ"ה ואדריאן מרסלו פודסמסר מאריאל. באוקטובר, חודש אחרי, התרחש פיגוע ירי ליד ים המלח בו מחבלים חדרו לגבול עם מדי צבא ונפצעו שני חיילים.