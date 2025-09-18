כחלק מהתיאום הביטחוני: ירדנים שמעבירים סיוע נכנסים ארצה ללא בידוק

אזרחי ירדן המופיעים ברשימות שמעביר הצבא הירדני לא נדרשים לבדיקה ביטחונית או אבחון על ידי גורמי הביטחון הישראליים. גורם ביטחוני: צה"ל סומך על הצבא הירדני, אך ייתכן שיהיה צורך לשנות את הנוהל

אזרחים ירדנים שנכנסים לישראל המופיעים ברשימות שמעביר הצבא הירדני לישראל לא עוברים בדיקה ביטחונית או אבחון על ידי גורמי הביטחון בארץ - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

גורם ביטחוני לאחר הפיגוע במעבר אלנבי: "ייתכן שיהיה צורך לשנות את

גורם ביטחוני לאחר הפיגוע במעבר אלנבי: "ייתכן שיהיה צורך לשנות את תהליכי התיאום עם צבא ירדן" - כאן חדשות

כחלק משיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות מעביר הצבא הירדני באופן שוטף ליחידת הקישור לכוחות זרים רשימות של אנשים שנכנסים לישראל כחלק ממנגנון העברת הסיוע מירדן לעזה, ואלה לא נדרשים בבדיקה.

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי צה"ל סומך על הצבא הירדני שיעשה את הבדיקות הנדרשות. אולם, אחרי הפיגוע במעבר אלנבי שבו נרצחו היום שני ישראלים, ייתכן שיהיה צורך לשנות את תהליכי התיאום בין הצבאות.

בעקבות הפיגוע עצרה ישראל עד להודעה חדשה את הכנסת הסיוע ההומניטרי מירדן לעזה, ודורשת מהצבא הירדני לבצע תחקיר מקיף על המחבל, הרקע שלו ותהליך האבחון שנעשה לו לפני שהוצב כנהג מטעם הצבא וכן לבדוק את מנגנוני וסידורי האבטחה בצדו הירדני של המעבר. גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי הירדנים משתפים פעולה עם החקירה הישראלית.

הגינוי המשמעותי מעיד: בירדן נבוכים מהפיגוע

עוד פורסם הערב במהדורה כי גורם ירדני המקורב לבית המלוכה אמר לכאן חדשות שהפיגוע היום הוא "תקרית מצערת".

משרד החוץ הירדני פרסם הערב הודעה שבה גינה את "תקרית הירי" במעבר, והגדיר את הפיגוע, שבו נרצחו שני ישראלים, כ"הפרה של החוק, שמעמידה בסכנה את האינטרסים של ירדן ואת יכולתה להעביר סיוע הומניטרי לעזה". עוד נאמר כי בממלכה מגנים כל צורה של אלימות.

לפי ההודעה הירדנית, המחבל הוא עבד אל-מטלב אל-קייסי, אזרח שהחל לעבוד כנהג של הסעת סיוע הומניטרי לפני כשלושה חודשים.

הודעתה המשרד מהווה גינוי משמעותי מבדרך כלל, וזאת ככל הנראה כי מאחורי הקלעים חשים הירדנים מבוכה גדולה. מנגנוני הביטחון מתחקרים את האירוע ומבינים שמדובר בתקלה.

הירדנים חוששים כי בעקבות הפיגוע תקשה ישראל על העברת הסיוע ההומניטרי דרך מעבר הגבול בין המדינות. מאז תחילת המלחמה בעזה משווק השלטון בירדן לציבור את הסיוע ההומניטרי שהוא מספק לרצועה כמהלך שמדגיש את תמיכתם בעזה, ברקע ביקורת ציבורית שלפיה השלטון אינו עושה מספיק.

במישור העממי, לצד שבחים למחבל ולפיגוע, יש גם מי שמותח ביקורת על חמאס ועל האחים המוסלמים ש"מסבכים" את ירדן מול ישראל באמצעות הפיגוע הזה.

בחודשים האחרונים אסר השלטון בירדן על פעילות של האחים המוסלמים בממלכה ברקע מחאות הולכות וגוברות נגד היחסים עם ישראל ולמען עזה.