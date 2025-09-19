עידן אלכסנדר: "בחודש הבא אחזור לצה"ל ואשרת בגאווה לצד אחיי"

עידן אלכסנדר: "בחודש הבא אחזור ללבוש את מדי צה"ל"
שורד השבי נאם באירוע בארה"ב, שם הודיע כי יחזור לשרת בצבא כשישוב ארצה. על השבי בעזה סיפר: "אלה היו הימים הקשים בחיי - של מאבק וכאב. עכשיו אני עומד כאן חופשי"
מחבר יעל צ'כנובר
שורד השבי עידן אלכסנדר באירוע של FIDF בארה"ב
שורד השבי עידן אלכסנדר באירוע של FIDF בארה"ב צילום: מיכאל פריסט

שורד השבי עידן אלכסנדר נאם אמש (חמישי) באירוע של ידידי צה"ל בארצות הברית, ואמר כי הוא מתכנן לחזור לשרת בצה"ל בחודש הבא. "אחזור לישראל, אלבש שוב את מדי צה"ל, ואשרת בגאווה לצד אחיי", אמר בנאומו.

"שמי עידן אלכסנדר. אני בן 21. שירתי בצה"ל, נפלתי בשבי חמאס ב-7 באוקטובר. באותו יום נלחמתי לצד אחיי לנשק נגד חמאס ואחרי שנחטפתי נלחמתי כל יום כדי לשרוד בשבי, במנהרות, בחושך", סיפר אלכסנדר. 

"הוחזקתי בשבי במשך 584 ימים. אלו היו הימים הקשים בחיי - ימים של מאבק, כאב ופרידה מהמשפחה שלי. אבל הלילה, אני עומד כאן חופשי. אני רוצה להודות לנשיא טראמפ ולממשל האמריקני שהבטיחו את שחרורי. ללא העבודה שלהם לא הייתי כאן איתכם הלילה. למשפחה שלי - ההורים שלי, אחותי, אחי - תודה על שלא ויתרתם עליי לרגע".

אלכסנדר התייחס בדבריו גם לחטופים שעודם מוחזקים בשבי. "הסיוט שלהם ממשיך. המשפחות שלהם עדיין מחכות. אנחנו לא יכולים לשכוח אותם. אנחנו לא יכולים לעצור עד שכולם יהיו בבית. אני חולם על היום שבו כל חטוף ילך חופשי. כשאף חייל, אף ילד ואף הורה לא יתמודד עם מה שהתמודדתי איתו. היום הזה חייב להגיע בקרוב". 

מפגינים למען השבת החטופים מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, ספטמבר 2025

"ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדשם - עליה"

שורדת השבי נעמה לוי באירוע של ארגון Hostage Aid Worldwide בניו יורק, הערב

נעמה לוי באו"ם: "יש חטופים שבשבילם הסיוט עוד לא הסתיים"

