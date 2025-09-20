לאחר האיום המצרי: נתניהו ביקש מארה"ב שתלחץ על מצרים לצמצם כוחותיה בסיני

באתר אקסיוס דווח היום כי במהלך פגישתו של רה"מ עם מרקו רוביו ביום שני רשימת פעילויות בסיני שלטענתו מהוות הפרה מהותית מצד מצרים את הסכם השלום משנת 1979 עם ישראל. גורם רשמי במצרים דחה את הטענה ואמר כי ממשל טראמפ לא העלה את הסוגייה מול קהיר

במצרים מזהירים מהסלמה צבאית במקרה שבו תתרחש הגירה המונית של עזתים לשטחה, כך דווח הבוקר (שבת) בעיתון הלבנוני אל-אח'באר. לפי הדיווח, מצרים העבירה את האזהרה דרך מנגנון התיאום הביטחוני עם ישראל ועם ארצות הברית. בתוך כך, אתר אקסיוס דיווח היום כי ראש הממשלה נתניהו ביקש מממשל טראמפ ללחוץ על מצרים לצמצם את כמות הכוחות בסיני, כך לפי גורם רשמי בארצות הברית ושני גורמים בישראל.

לפי המקורות שדיברו עם אל-אח'בר, במקרה של הגירה המונית הצבא המצרי יכפיל בתוך 72 שעות את כוחותיו בגבול עם עזה ויעביר נשק כבד ומטוסים לחצי האי סיני. זאת, מתוך חשש כי הגירה שכזו תפגע בביטחון המדינה.

במסגרת הדיווח, המצרים הבהירו כי מדובר על אחריות מלאה של ישראל למנוע הגירה של עזתים לכיוון מעבר רפיח. לפי גורם צבאי מצרי, בקהיר בונים על כך שמפגן כוח הכולל חיילים רבים ושינוע אמל"ח ירתיע את ישראל וימנע ממנה לפנות עזתים בעתיד הקרוב.

עוד נכתב כי במצרים הביעו את מורת רוחם מ"ההדלפות הישראליות החוזרות ונשנות" לגבי הטענות על שימוש בכטב"מים שהבריחו אמצעי לחימה לחמאס מכיוון מצרים, טענות שבקהיר דוחים על הסף.

לפי הדיווח של העיתונאי ברק רביד באקסיוס, במהלך פגישתם בירושלים ביום שני, הציג נתניהו לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו רשימה של פעילויות בסיני שלטענתו היו הפרות מהותיות מצד מצרים את הסכם השלום משנת 1979 עם ישראל, לו משמשת ארה"ב כערבה.

גורמים רשמיים בישראל אמרו כי המצרים הקימו תשתית צבאית שמקצתה עשויה לשמש לתועלת התקפית באזורים שרק נשק-קל מותר לפי הסכם השלום.

הגורמים טענו כי המצרים האריכו מסלולי טיסה בבסיסי חיל-אוויר בסיני, כך שיוכלו לשמש מטוסי קרב, ובנו מתקנים תת-קרקעיים שהמודיעין הישראלי מאמין כי יוכלו לשמש לאכסון טילים. אין כל ראיה לכך שמאוחסנים טילים באותם מתקנים, אמרו הגורמים הרשמיים, אך טענו כי המצרים "לא סיפקו הסבר מניח דעת" לכוונותיהם.

גורם רשמי בישראל אמר כי הוחלט לבקש מממשל טראמפ להתערב לאחר ששיחות ישירות עם קהיר "לא הניבו התקדמות". גורם ישראלי אמר לאקסיוס כי "מה שעושים המצרים בסיני חמור מאוד ואנו מאוד מודאגים". הגורם אמר כי המצב מורע בשל העובדה כי כוח הפקחים הרב-לאומי בהובלת ארצות הברית הפחית דרמטית את טיסותיו בשמי סיני, ובכך הגביל את יכולתו לנטל אחר המצב.

גורם רשמי במצרים דחה את הטענות הישראליות ואמר כי ממשל טראמפ לא העלה את הסוגייה מולם.

למרות התקיפה בדוחה: התיאום הביטחוני מול מצרים, ירדן ואיחוד האמירויות נמשך כרגיל

מוקדם יותר השבוע פורסם במהדורת כאן חדשות כי התיאום הביטחוני בין ישראל למצרים, ירדן ואיחוד האמירויות מתנהל כרגיל, למרות הגינויים בעקבות ניסיון חיסול בכירי חמאס בדוחה שבקטר.

בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי למרות החשש שהתעורר אחרי התקיפה ופסגת החירום הערבית בעקבותיה, "היחסים הביטחוניים והתיאום עם שלוש המדינות מתנהל כרגיל. הן מבינות שהקשר האסטרטגי-ביטחוני עם ישראל יאפשר להן להשפיע על המתרחש בעזה ורוצות להישאר שחקן משמעותי".