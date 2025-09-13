בלבנון דווח כי בקהיר מקדמים רעיון להקמת כוח שיהיה מסוגל לפעול כדי להגן על כל מדינה ערבית שנתונה בפני התקפה

נאט"ו של מדינות ערב: ההצעה המצרית לפני פסגת החירום בקטר

העיתון הלבנוני אל-אח'באר, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח הבוקר (שישי) שמצרים מנסה לגבש תמיכה של מדינות ערב סביב הרעיון של כוח ערבי משותף, במתכונת של כוח נאט"ו, שיהיה מסוגל לפעול כדי להגן על כל מדינה ערבית שנתונה בפני התקפה.

הצעד המצרי עולה לקראת פסגת החירום הערבית-אסלאמית שצפויה להתחיל מחר בדוחה. זאת על רקע התקיפה הישראלית בקטר ודיווחים לפיהם המגעים הדיפלומטיים בין ישראל למצרים נמצאים בדרג הנמוך ביותר מאז תחילת המלחמה, וכי ישנה הפתחה בתיאום הביטחוני בין הצדדים "עד להודעה חדשה".

בכיר מצרי המעורה בפרטים אמר כי קהיר "שמה את מבטחה באופן ניכר על השגת תמיכה לנתיב יישומי להצעה הזאת", שכבר עלתה לפני תשע שנים. לדברי אותו בכיר מצרי, עדיין יש מכשולים יישומיים שעומדים בפני ההצעה הזאת, שהבולטים שבהם עיתוי ההתערבות של אותו כוח ומנגנון הפעלתו.

על פי הדיווח, במצרים פועלים באמצעות זרועות צבאיות לגבש הצעות למגנון עבודה של הכוח, שיאפשר להשתמש בו בעת הצורך ושהוא יורכב בהתאם לגודל האוכלוסייה במדינות ערב השונות והצבאות שלהן, תוך שמירה על האיזונים האזוריים והמדיניים בהרכבת הכוח. מצרים מעוניינת להיות מי שמפקדת על הכוח ולתת את התפקיד שמתחת לסעודיה או לאחת ממדינות המפרץ.

עוד דווח כי מצרים מציעה לשלוח 20 אלף לוחמים מהצבא שלה לכוח הערבי המשותף והיא שואפת להפיק תועלת מכך מבחינת הפיתוח הצבאי שלה וציודו בנשק המתקדם ביותר.

בעיתון גם דווח כי הדיפלומטים שנוגעים לגיבוש המסגרת של אותו כוח שותפים למחשבה שיש להימנע מכך שהקמת הכוח תהפוך להכרזת מלחמה ערבית על ישראל, שכן חלק מהמדינות עשויות להשתמש בכך בתירוץ כדי להתעמת צבאית עם ישראל.