איום או אזהרה? המסר של נשיא מצרים לישראל בפסגה בדוחה

עבד אל-פתאח א-סיסי אמר כי השלום בין המדינות בסכנה. מקור מצרי מסר לכאן חדשות: "א-סיסי עושה הפרדה בין העם בישראל לבין הממשלה שאותה הוא רואה כקיצונית. מטרתו להתריע מקריסת השלום"

נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי העביר היום (שני) מסר לעם בישראל, בפסגה הערבית-אסלאמית בקטר. א-סיסי אמר כי השלום בין המדינות בסכנה בעקבות פעולות הממשלה ואמר כי "העמדות של המדינות צריכות לשנות את ההשקפה של 'האויב' כלפינו".

> פסגת החירום הערבית: "התגובה צריכה להיות ברורה, מכריעה ומרתיעה"

במהדורת כאן חדשות פורסם כי מקור מצרי מסר לכאן חדשות שהכוונה של א-סיסי היא לא לאיים, אלא להזהיר והוא "עושה הפרדה בין העם בישראל לבין הממשלה שאותה הוא רואה כקיצונית". על פי המקור, הדאגה של א-סיסי היא שהמהלכים הלא האחראיים של הממשלה בישראל יובילו לקריסה של הסכם השלום ולכן הוא התריע מכך.

תוך כדי הפסגה, מועצת ארגון שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, גוף הגג המאגד את שש מדינות המפרץ הערביות, הודיע כי הוא מורה לפיקוד הצבאי של המדינות החברות בו לנקוט בצעדים הנדרשים להפעלת מנגנון ההגנה המשותפת ויכולות ההרתעה של המדינות.

הפסגה של הליגה הערבית וארגון שיתוף הפעולה של מדינות האיסלאם אימץ את ההצהרה הסופית שפורסמה אמש בכלי תקשורת שונים - שמלבד גינויים חריפים מאוד נגד ישראל, התקיפה בקטר, המלחמה בעזה והבעת ספקנות ביכולת להחזיק קשרים עם ישראל ולהגיע איתה להבנות; לא הורתה על צעדים אופרטיביים נגד ישראל שאומצו על ידי המשתתפות בה.