חמאס ירה לעבר עובדי או"ם ומנע פתיחת ציר הומניטרי חדש לעזה

חמאס ירה לעבר עובדי או"ם ומנע פתיחת ציר סיוע חדש לעזה
בסוף השבוע נתקבל במנהלת התיאום והקישור לעזה דיווח מנציגי האו"ם כי מחבלי חמאס ביצועי ירי מכוון על אנשיהם ובכך מנעו פתיחת ציר חדש לתנועת משאיות סיוע לכרם שלום. מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן: "לחמאס יש עניין רק בטרור"
מחבר איתי בלומנטל
רכב או"ם שנפגע מירי חמאס
רכב או"ם שנפגע מירי חמאס צילום: דובר צה"ל

חמאס ירה לעבר צוותי או"ם ומנע פתיחת ציר הומניטרי חדש בדרום הרצועה, כך הודיע היום (שבת) מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

במהלך סוף השבוע התקבל דיווח מצד נציגי האו"ם לקציני מנהלת התיאום והקישור לעזה, כי במהלך עבודות האו"ם לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות מכרם שלום למרחב ההומניטרי בדרום רצועת עזה, מחבלי חמאס חמושים איימו וביצעו ירי מכוון לעבר צוות של האו"ם שפעל במקום וסילקו אותם משטח העבודות.

ממתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר בהקשר זה: "חמאס נואש לסכל את הרחבת המענה ההומניטרי לדרום רצועת עזה. לא נאפשר לחמאס לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ברצועת עזה".

ירי של חמאס על רכבי האו"ם

עוד מסרו נציגי האו"ם כי המחבלים השתלטו על כלי הרכב של הארגון והציבו באמצעותם מחסום חול על הציר על מנת למנוע תנועה עתידית של משאיות סיוע למרחב ההומניטרי.

הציר החדש המהווה חלק מהתוכנית ההומניטרית למבצע מרכבות גדעון ב׳, היה עתיד להיפתח בימים הקרובים על מנת להרחיב את היקף משאיות הסיוע למרחב ההומניטרי, לרבות מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות, בהתאם לכמות האוכלוסייה שנעה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה.

חמושים שדדו ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות 

מוקדם יותר השבוע, סוכנות UNICEF של האו"ם פרסמה מקרה נוסף בו חמושים שדדו ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות באיומי נשקים. על פי סוכנות UNICEF, גניבה אלימה זו מנעה מ-2,700 תינוקות מזון החיוני להתפתחותם. בעוד שישראל מאפשרת הכנסת מזון תינוקות חיוני לרצועת עזה, חמאס גונב אותו כדי להפיק רווח על חשבון הציבור.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן התייחס לדברים ואמר: "חמאס מוכיח פעם אחר פעם כי אין לו עניין ברווחת תושבי רצועת עזה אלא רק במניעי הטרור שלו. גם כאשר מדינת ישראל פועלת יחד עם האו"ם והארגונים הבינלאומיים להרחיב את היקף הסיוע ההומניטרי, חמאס נואש לסכל זאת ובכך שוב הוא מפקיר את התושבים שהוא מתיימר לייצג ומשעבד אותם כדי להבטיח את הישרדותו.

האלוף עליאן סיכם: "אני מגנה בתוקף את תקיפת עובדי האו"ם על ידי חמאס. לא נאפשר לחמאס לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ברצועת עזה ונמשיך לחשוף את אכזריותו".

