נעצרו המחבלים ששיגרו רקטה מאולתרת לכביש 443

נעצרו המחבלים ששיגרו רקטה מאולתרת לכביש 443
כוחות הביטחון עצרו חולייה של שלושה מחבלים ששיגרו את הרקטה לעבר הכביש באזור מודיעין. בסריקות במבנה בו נעצרו אותרו עשרות רקטות כששתיים מהן מוכנות לשיגור
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
רקטה מאולתרת
צילום: ללא

כוחות של הימ"מ, צה"ל, ושב"כ עצרו ביום חמישי האחרון חולייה של שלושה מחבלים, ששגרו בשבוע שעבר רקטה מאולתרת, מאזור הכפר נעימה בבנימין לעבר כביש 443 באזור מודיעין. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

מדובר באירוע שמבטא עליית מדרגה חמורה בכוונה של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון להכניס למשוואה איום חדש - ירי תלול מסלול.

שלושת חברי החולייה נעצרו בכפר הפלסטיני סורדה, בעקבות מידע מודיעיני ממוקד של שב"כ. בסריקות במבנה אותרו עשרות רקטות, שתיים מהן מוכנות לשיגור, בנוסף למטעני חבלה וחומרי נפץ

לקראת חגי תשרי שבפתח, במערכת הביטחון מזהים הסתה חמורה ברשתות הפלסטיניות ביהודה ושומרון, ומוטיבציה גבוהה של מחבלים ביו"ש להוציא פיגועים.

למוטיבצייה הגבוהה של המחבלים מצטרף המבצע לכיבוש העיר עזה, וביצוע שני פיגועים קשים: במעבר אלנבי ובירושלים.

עוד בנושא

רכב או

חמאס ירה לעבר עובדי או"ם ומנע פתיחת ציר סיוע חדש לעזה

AP photo/Hatem Moussa

רה"מ ביקש מארה"ב ללחוץ על קהיר לצמצם כוחות בסיני

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך