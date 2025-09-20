נעצרו המחבלים ששיגרו רקטה מאולתרת לכביש 443

כוחות הביטחון עצרו חולייה של שלושה מחבלים ששיגרו את הרקטה לעבר הכביש באזור מודיעין. בסריקות במבנה בו נעצרו אותרו עשרות רקטות כששתיים מהן מוכנות לשיגור

כוחות של הימ"מ, צה"ל, ושב"כ עצרו ביום חמישי האחרון חולייה של שלושה מחבלים, ששגרו בשבוע שעבר רקטה מאולתרת, מאזור הכפר נעימה בבנימין לעבר כביש 443 באזור מודיעין. כך פורסם הערב (שבת) בכאן חדשות.

מדובר באירוע שמבטא עליית מדרגה חמורה בכוונה של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון להכניס למשוואה איום חדש - ירי תלול מסלול.

שלושת חברי החולייה נעצרו בכפר הפלסטיני סורדה, בעקבות מידע מודיעיני ממוקד של שב"כ. בסריקות במבנה אותרו עשרות רקטות, שתיים מהן מוכנות לשיגור, בנוסף למטעני חבלה וחומרי נפץ

לקראת חגי תשרי שבפתח, במערכת הביטחון מזהים הסתה חמורה ברשתות הפלסטיניות ביהודה ושומרון, ומוטיבציה גבוהה של מחבלים ביו"ש להוציא פיגועים.

למוטיבצייה הגבוהה של המחבלים מצטרף המבצע לכיבוש העיר עזה, וביצוע שני פיגועים קשים: במעבר אלנבי ובירושלים.