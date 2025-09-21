בישראל חוששים מהתעצמות מצרית בסיני - וביקשו מארה"ב לבחון זאת

גורם ישראלי בכיר אמר לכאן חדשות כי בכל הקשור לסדר כוחות צבאי, אין הפרות מצד המצרים בשטח סיני. למרות זאת, בישראל חוששים מהתעצמות מצרים באזור - ולכן מבקשים את עזרת ארצות הברית, הערבה להסכם, לבחון את המקרים

בשבועות האחרונים מתרבים דיווחים על התעצמות צבאית של מצרים בשטח סיני, בניגוד להסכם השלום עם ישראל. גורם ישראלי בכיר אמר לכאן חדשות הערב (ראשון) כי בכל הקשור לסדר כוחות צבאי, טנקים, מסוקים, נגמ"שים וחיילים - אין הפרות מצד המצרים בשטח סיני והכול בתיאום מוחלט עם ישראל.

למרות הדיווחים, גורם ישראלי בכיר אמר ל-@roysharon11 כי תנועת הכוחות המצריים ליד הגבול נעשית "בתיאום עם ישראל". ארה"ב התבקשה לוודא שבמצרים אין חריגה בבניית תשתיות צבאיות במרחק מאות ק״מ מהגבול | פרסום ראשון#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_

בנוגע לבניית תשתיות, אמר הגורם שמדובר על בסיסים קיימים בעומק השטח, במרחק מאות קילומטרים מגבול ישראל, שעולה חשד להרחבתם בתת קרקע. בנוסף, מדובר על מסלולי המראה קיימים שעולה חשד להארכתם במאות מטרים נוספים. ולכן ישראל מבקשת מארצות הברית לוודא שהסכם השלום לא מופר על ידי מצרים.

בישראל עוקבים אחרי התפתחויות צבאיות ויש מנגנון תיאום בין המדינות, כשארצות הברית היא הערבה להסכם השלום ולכן ישראל פונה אליה.

במצרים כבר הזהירו מהסלמה צבאית במקרה שבו תתרחש הגירה המונית של עזתים לשטחה, כך לפי דיווחים בסוף השבוע בעיתון הלבנוני אל-אח'באר. לפי הדיווח, מצרים העבירה את האזהרה דרך מנגנון התיאום הביטחוני עם ישראל ועם ארצות הברית.

לפי המקורות שדיברו עם אל-אח'בר, במקרה של הגירה המונית הצבא המצרי יכפיל בתוך 72 שעות את כוחותיו בגבול עם עזה ויעביר נשק כבד ומטוסים לחצי האי סיני. זאת, מתוך חשש כי הגירה שכזו תפגע בביטחון המדינה.

במסגרת הדיווח, המצרים הבהירו כי מדובר על אחריות מלאה של ישראל למנוע הגירה של עזתים לכיוון מעבר רפיח. לפי גורם צבאי מצרי, בקהיר בונים על כך שמפגן כוח הכולל חיילים רבים ושינוע אמל"ח ירתיע את ישראל וימנע ממנה לפנות עזתים בעתיד הקרוב.

במקביל, אתר אקסיוס דיווח כי נתניהו ביקש מממשל טראמפ ללחוץ על מצרים לצמצם את כמות הכוחות בסיני, כך לפי גורם רשמי בארצות הברית ושני גורמים בישראל.

לפי הדיווח של העיתונאי ברק רביד באקסיוס, במהלך פגישתם בירושלים בשבוע שעבר, הציג נתניהו לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו רשימה של פעילויות בסיני שלטענתו היו הפרות מהותיות מצד מצרים את הסכם השלום משנת 1979 עם ישראל.