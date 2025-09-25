בפעם ה-15: צה"ל תקף מטרות של החות'ים בתימן

בתקיפה, שהתרחשה כ-2,200 קילומטרים מישראל, השתתפו 20 מטוסי קרב ונעשה שימוש בכמות החימושים הגבוהה ביותר עד כה - יותר מ-65. כ"ץ: "חיסלנו עשרות פעילי טרור. מי שפוגע בנו - ייפגע שבעתיים"

חיל האוויר תקף היום (חמישי) מטרות של המורדים החות'ים בצנעא בירת תימן. מדובר בתקיפה ה-15 שמבצע צה"ל במדינה, במרחק של כ-2,200 קילומטרים מישראל.

אילוסטרציה של המטרות הצבאיות שהותקפו בצנעא

בתקיפה השתתפו כ-20 מטוסי קרב ונעשה שימוש ⁠בכמות החימושים הגבוהה ביותר שהוטלה בתקיפה בתימן - יותר מ-65 חימושים. במסגרת המבצע, שעל פי שר הביטחון ישראל כ"ץ זכה לשם "חבילה עוברת", הותקפו שבע מטרות, בהן חמש מפקדות ושני מחסני אמצעי לחימה. במהלך התקיפה ביצעו מטוסי חיל האוויר תדלוקים אוויריים.

דובר צה"ל מסר כי התקיפה התבצעה בהכוונה מודיעינית של אגף המודיעין, ושבמסגרתה הותקפו "מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין של צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן". לפי מניין ראשוני של הנפגעים שפרסם משרד הבריאות החות'י, שני בני אדם נהרגו ו-48 נפצעו בתקיפה.

אתמול התפוצץ כטב"ם ששיגרו החות'ים במרכז העיר אילת וגרם לפציעתם של כ-50 בני אדם, בהם שלושה באורח קשה.

הכטב"ם פגע סמוך למלון קלאב הוטל בעיר. מד"א דיווח על פיזור נפגעים בלובי המלון ובמסעדת פאדיס. בכבאות והצלה דיווחו כי "בשטח נותר חומר נפץ כתוצאה מהנפילה" ונגרם נזק לרכב.

השר כ"ץ מסר כי צה"ל הנחית היום "מכה עוצמתית" על החות'ים, וכי במבצע הותקפו כמה מחנות צבאיים וחוסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים. "כמו שהבטחתי אתמול - מי שפוגע בנו ייפגע שבעתיים", מסר.