אזרח ישראלי-אמריקני ממרוקו נעצר בחשד שהגיע לארץ כדי לרגל עבור איראן

יעקב פרל, בן 49, אזרח בעל אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקנית אשר התגורר בשנים האחרונות במרוקו, נעצר בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שונות שעניינן קשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם, כך הודיעו היום (חמישי) בהודעה משותפת שב"כ והמשטרה. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד פרל לבית המשפט המחוזי תל אביב בימים הקרובים.

החקירה שנוהלה בשב"כ ובשיתוף פעולה עם יאחב"ל להב 433 העלתה כי במהלך שנת 2017, בזמן שהתגורר פרל במרוקו, יצר קשר טלפוני עם שגרירות איראן במרוקו וביקש מקלט עבורו ועבור בני משפחתו. לאחר שלא נענה, במהלך שנת 2023, ובעודו שוהה במרוקו, התחבר פרל לאתרי חדשות איראניים בטלגרם והחל לפרסם כתבים שונים כנגד ישראל והציונות.

בעקבות פרסום מאמר תמיכה שפרסם פרל במהלך חודש ינואר 2025, לאחר הלוויתו של חסן נסראללה, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, קיבל פניה מגורם איראני אשר הציע לו לשתף עימו פעולה, ופרל הסכים. לאחר הסכמתו וטרם הגעתו לארץ, ביצע פרל מספר ניסיונות לגייס גורמים בארץ ובחו"ל אשר יסייעו לאיראנים לאיסוף מודיעין בישראל. לאחר שניסיונות אלו לא צלחו, הסכים פרל להגיע בעצמו בהנחיית מפעיליו לישראל לטובת ביצוע המשימות הביטחוניות. לשם כך פעל לחידוש דרכונו הישראלי, ובמהלך חודש יולי 2025 הגיע לישראל.

פרל משתייך לחסידות סאטמר. בסמוך להגעתו לישראל החל לבצע שלל משימות ביטחוניות בהנחיית גורמי המודיעין האיראניים, תוך שהעביר להם מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ופעל להשכרת דירות מול בתיהם (בפועל לא הספיק להשכיר, ה"ג).

ההפעלה שלו נמשכה בחודש וחצי האחרונים, לאחר שהגיע לארץ ביולי אחרי שנים רבות בחו"ל, ובמסגרתה הוא צילם תמונות וסרטונים של רחובות שונים ומקומות בישראל. בעבור פעילותו קיבל פרל כספים בתווך הקריפטוגרפי. פרל קיבל בתמורה מהאיראנים סכום המוערך ב-15 אלף דולרים. כן התברר בחקירה כי פרל ביצע את המשימות תוך מודעות מלאה לכך שהוא פועל עבור גורמי מודיעין איראניים וכי יש בהן כדי לפגיעה בביטחון המדינה, הכל מתוך אמונה של פרל שיש לפעול כנגד מדינת ישראל והציונות. בחקירתו, הוא הודה בהכל.

משב"כ ומשטרת ישראל נמסר: "מדובר בפרשה חמורה ביותר המהווה דוגמא נוספת למאמצים הכבירים של גורמי המודיעין האיראניים לגייס אזרחים ישראלים בארץ ובחו"ל לטובת קידום פעילויות איסוף מודיעין וטרור בישראל. המעשים המיוחסים לפרל בכתב האישום הינם מעשים בעלי חומרה מיוחדת, כאשר בזמן שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר גזרות, אזרח ישראלי פועל בעבור האויב מחו"ל ובהמשך לכך מתוך ישראל - הכל בשל מניע אידיאולוגי והתנגדותו לציונות. שב"כ ומשטרת ישראל יחד עם גופי הביטחון הנוספים, ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילויות טרור וריגול בישראל ובחו"ל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".

שר המודיעין האיראני טען: השגנו תיעודים ממתקנים רגישים בישראל ואת פרטיהם של "189 מומחי גרעין"

בתוך כך, כלי תקשורת באיראן ציטטו אמש את שר המודיעין האיראני אסמעיל חטיב, שטען כי הרפובליקה האסלאמית השיגה תיעודים וחומרים נוספים ממתקנים רגישים בישראל. חטיב אמר כי משרדו הצליח להשיג "נפח עצום של מסמכים" הודות לשיתוף פעולה מצד גורמים בתוך ישראל, בהם מוסדות ביטחוניים, עובדי גרעין ואף אזרחים מן השורה. לדברי שר המודיעין האיראני, שיתוף הפעולה נבע משני מניעים עיקריים: קבלת כסף ושנאה אישית כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בכלי התקשורת האיראניים הוצגו לכאורה תיעודים מדימונה ופרטים אישיים על 189 מדעני גרעין ומומחים ישראלים "המעורבים ביצירת פצצת האטום של המשטר הציוני". בחודש יוני 2025 טענו "מקורות יודעי דבר" כי שירותים הביטחון האיראניים הניחו את ידם על מספר עצום של "מסמכים אסטרטגיים רגישים הקשורים לישראל, ביניהם אלפי מסמכים הקשורים לפרויקטים ישראליים ולמתקניה הגרעיניים".

לפי המקורות, המבצע להשגת המסמכים הסתיים לפני זמן רב, אך מפאת הכמויות העצומות של המסמכים, ובשל הצורך להעביר את כולם לשטח איראן, נשמר הדבר עד כה בסוד. עוד דווח כי המודיעין האיראני הצליח לבסוף להעביר את המסמכים ל"מקומות מאובטחים". המקורות גם מסרו כי קורפוס המסמכים הינו כה גדול, עד כי בחינתם ובדיקת התמונות והסרטונים המצורפים להם עשויים להימשך זמן רב.