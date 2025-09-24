תחקיר חיל האוויר: הכטב"ם טס נמוך ולאט - והמיירטים החטיאו

כלי הטיס ששוגר מתימן הוביל לפציעתם הקשה של שלושה ישראלים. מדובר בכטב"ם השלישי שהצליח לחדור את מערכי ההגנה האווירית של חיל האוויר בתוך שלושה שבועות בלבד

בחיל האוויר מתחקרים את נפילת הכטב"ם באילת שהוביל לפציעתם של עשרות ישראלים, ביניהם שלושה במצב קשה. כך פורסם היום (רביעי) במהדורת כאן חדשות. מדובר בכטב"ם השלישי שהצליח לחדור את מערכי ההגנה האווירית של חיל האוויר בתוך שלושה שבועות בלבד.

הכטב"ם ששוגר אחר הצהריים מתימן לאילת, עבר מרחק של 1,800 קילומטרים. הוא זוהה במערכות הגילוי וההתרעה לפני שחדר לשטח הארץ, ואזעקות הופעלו בעיר. שני מיירטי כיפת ברזל שוגרו לעבר הכטב"ם, אולם הם החטיאו. בשלב מסוים הכלי אבד ממערכות האיכון, ופגע ישירות באזור המלונות.

מתחקיר ראשוני בחיל האוויר, לא זוהו מאפיינים חריגים בסוג הכטב"ם ששוגר מתימן, וגם לא כשל טכני במערכות היירוט של חיל האוויר. נראה כיה כטב"ם זוהה יחסית מאוחר, והגיע בגובה נמוך ובמהירות נמוכה, דבר שהקשה על מערכות הגילוי והיירוט. בחיל האוויר ממשיכים לתחקר את האירוע, שהסתיים עם יותר מ-20 פצועים, שלושה מהם קשה.

לפני פחות משבוע כטב"ם ששוגר מתימן פגע ישירות בכניסה לבית המלון ג'ייקוב בעיר. באירוע לא היו נפגעים. שבוע לפני כן, כטב"ם חות'י פגע בטרמינל הנוסעים בנמל התעופה רמון, ושני עובדים נפצעו באורח קל.