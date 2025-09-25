מיקרוסופט מונעת מצה"ל גישה למוצריה: "בשל מעקב המוני אחר אזרחים"

לפי דיווח בעיתון "הגרדיאן", ענקית הטכנולוגיה חסמה את גישתה של יחידה 8200 באמ"ן לטכנולוגיות ענן ובינה מלאכותית, לאחר שנחשף כי היחידה השתמשה במוצרים לטובת אחסונן של מיליוני שיחות טלפון של פלסטינים

עיתון "הגרדיאן" דיווח היום (חמישי) כי ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט חסמה את גישתה של יחידת 8200 של אגף המודיעין בצה"ל לטכנולוגיות ענן ובינה מלאכותית. זאת, לאחר שנחשף כי היחידה השתמשה בפלטפורמת Azure לאחסונן ולעיבודן של מיליוני שיחות טלפון שביצעו פלסטינים בעזה וביהודה ושומרון.

לפי הדיווח, החברה הודיעה למשרד הביטחון הישראלי כי הפרויקט, שכונה ביחידה "מיליון שיחות בשעה", מהווה הפרה של תנאי השירות, מאחר שמדובר במעקב המוני אחר אזרחים. מיקרוסופט פתחה בחקירה פנימית בעקבות התחקיר המשותף עם "מגזין +972" ו"שיחה מקומית", וממצאיה הובילו להפסקת השירותים ליחידה, כולל אחסון בענן וכלים מבוססי AI.

מנכ"ל החברה, בראד סמית, הבהיר לעובדיו: "איננו מספקים טכנולוגיה שתאפשר מעקב המוני אחר אזרחים".