מיקרוסופט מונעת מצה"ל גישה למוצריה: "בשל מעקב המוני אחר אזרחים"

מיקרוסופט מונעת מצה"ל גישה למוצריה: "מעקב אחר אזרחים"
לפי דיווח בעיתון "הגרדיאן", ענקית הטכנולוגיה חסמה את גישתה של יחידה 8200 באמ"ן לטכנולוגיות ענן ובינה מלאכותית, לאחר שנחשף כי היחידה השתמשה במוצרים לטובת אחסונן של מיליוני שיחות טלפון של פלסטינים
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
  • עומר שחר
Getting your Trinity Audio player ready...
דובר צה"ל
צילום: דובר צה"ל

עיתון "הגרדיאן" דיווח היום (חמישי) כי ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט חסמה את גישתה של יחידת 8200 של אגף המודיעין בצה"ל לטכנולוגיות ענן ובינה מלאכותית. זאת, לאחר שנחשף כי היחידה השתמשה בפלטפורמת Azure לאחסונן ולעיבודן של מיליוני שיחות טלפון שביצעו פלסטינים בעזה וביהודה ושומרון.

לפי הדיווח, החברה הודיעה למשרד הביטחון הישראלי כי הפרויקט, שכונה ביחידה "מיליון שיחות בשעה", מהווה הפרה של תנאי השירות, מאחר שמדובר במעקב המוני אחר אזרחים. מיקרוסופט פתחה בחקירה פנימית בעקבות התחקיר המשותף עם "מגזין +972" ו"שיחה מקומית", וממצאיה הובילו להפסקת השירותים ליחידה, כולל אחסון בענן וכלים מבוססי AI.

מנכ"ל החברה, בראד סמית, הבהיר לעובדיו: "איננו מספקים טכנולוגיה שתאפשר מעקב המוני אחר אזרחים". 

עוד בנושא

ראש הממשלה נתניהו בהודעה לתקשורת, הערב

סלובניה תאסור על ראש הממשלה נתניהו להיכנס לשטחה

בנימין נתניהו, עמנואל מקרון

"במקום בידוד עצמי - ישראל יכולה להפוך את זה לניצחון"

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • הסכתים לילדים
    תשכחו מטלוויזיה וטיקטוק: ההתמכרות החדשה של ילדי ישראל
  • להקת הנח"ל חוגגת 75
    מי שלא יבוא, חבל: להקת הנח"ל חוגגת 75 שנה
  • צבת הים "יריב" משוחררת חזרה לטבע
    תיעוד מתוק: אחרי שנת שיקום - צבת הים שוחררה לטבע
  • שרים מאיר אריאל
    מרגש ורלוונטי - גם 25 שנה אחרי מותו | שרים מאיר אריאל
  • ג'ימי קימל חוזר אל תוכנית האירוח שלו, לפנות בוקר
    ג'ימי קימל: "לא התכוונתי להקל ראש ברצח צ'ארלי קירק"

אולי יעניין אותך