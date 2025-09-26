עקב אחרי בן גביר והלוי: אישום נגד ישראלי-אמריקני שפעל בשירות איראן

יעקב פרל (49), אזרח ישראלי-אמריקני שהתגורר בשנים האחרונות במרוקו, מואשם שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים, כמו תיעוד מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הלוי ואת סידור הכוחות סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד יעקב פרל (49), אזרח ישראלי-אמריקני שהתגורר בשנים האחרונות במרוקו, ושפעל בשירות איראן.

פרל מואשם שביצע פעולות שונות עבור גורמים איראניים במטרה לפגוע במדינת ישראל. בין היתר תיעד את מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ותיאר את סידור הכוחות סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

החקירה שנוהלה בשב"כ ובשיתוף פעולה עם יאחב"ל להב 433 העלתה כי במהלך שנת 2017, בזמן שהתגורר פרל במרוקו, יצר קשר טלפוני עם שגרירות איראן במרוקו וביקש מקלט עבורו ועבור בני משפחתו. לאחר שלא נענה, במהלך שנת 2023, ובעודו שוהה במרוקו, התחבר פרל לאתרי חדשות איראניים בטלגרם והחל לפרסם כתבים שונים כנגד ישראל והציונות.

בעקבות פרסום מאמר תמיכה שפרסם פרל במהלך חודש ינואר 2025, לאחר הלוויתו של חסן נסראללה, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, קיבל פניה מגורם איראני אשר הציע לו לשתף עימו פעולה, ופרל הסכים. לאחר הסכמתו וטרם הגעתו לארץ, ביצע פרל מספר ניסיונות לגייס גורמים בארץ ובחו"ל אשר יסייעו לאיראנים לאיסוף מודיעין בישראל.

לאחר שניסיונות אלו לא צלחו, הסכים פרל להגיע בעצמו בהנחיית מפעיליו לישראל לטובת ביצוע המשימות הביטחוניות. לשם כך פעל לחידוש דרכונו הישראלי, ובמהלך חודש יולי 2025 הגיע לישראל.

פרל משתייך לחסידות סאטמר. בסמוך להגעתו לישראל החל לבצע שלל משימות ביטחוניות בהנחיית גורמי המודיעין האיראניים, תוך שהעביר להם מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ופעל להשכרת דירות מול בתיהם (בפועל לא הספיק להשכיר, ה"ג).