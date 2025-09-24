באיראן הציגו "תיעודים מדימונה ומדעני גרעין ישראלים"

כלי תקשורת באיראן ציטטו היום (רביעי) את שר המודיעין האיראני אסמעיל חטיב, שטען כי הרפובליקה האסלאמית השיגה תיעודים וחומרים נוספים ממתקנים רגישים בישראל.

חטיב אמר כי משרדו הצליח להשיג "נפח עצום של מסמכים" הודות לשיתוף פעולה מצד גורמים בתוך ישראל, בהם מוסדות ביטחוניים, עובדי גרעין ואף אזרחים מן השורה. לדברי שר המודיעין האיראני, שיתוף הפעולה נבע משני מניעים עיקריים: קבלת כסף ושנאה אישית כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בכלי התקשורת האיראניים הוצגו לכאורה תיעודים מדימונה ופרטים אישיים על 189 מדעני גרעין ומומחים ישראלים "המעורבים ביצירת פצצת האטום של המשטר הציוני".

בחודש יוני 2025 טענו "מקורות יודעי דבר" כי שירותים הביטחון האיראניים הניחו את ידם על מספר עצום של "מסמכים אסטרטגיים רגישים הקשורים לישראל, ביניהם אלפי מסמכים הקשורים לפרויקטים ישראליים ולמתקניה הגרעיניים".

לפי המקורות, המבצע להשגת המסמכים הסתיים לפני זמן רב, אך מפאת הכמויות העצומות של המסמכים, ובשל הצורך להעביר את כולם לשטח איראן, נשמר הדבר עד כה בסוד. עוד דווח כי המודיעין האיראני הצליח לבסוף להעביר את המסמכים ל"מקומות מאובטחים". המקורות גם מסרו כי קורפוס המסמכים הינו כה גדול, עד כי בחינתם ובדיקת התמונות והסרטונים המצורפים להם עשויים להימשך זמן רב.