מחדל הרכבת: בודק הקרונות לא אישר את הנסיעה - שיצאה בכל זאת

יותר מחודש מאז מחדל פגיעת רכבת המשא בכבל החשמל, ועדת הבדיקה החיצונית פרסמה את מסקנות הביניים שלה • הדו"ח העלה ליקויים משמעותיים בנוגע למטען החריג, אישורי הנסיעה ותהליך ההדרכות ברכבת, והמליץ על תיקונים מיידיים במערך התפעול וההתקשרויות עם חברות חיצוניות

מחדל הרכבת: הבודק לא אישר את הנסיעה - שיצאה בכל זאת

יותר מחודש מאז מחדל פגיעת רכבת המשא בכבל החשמל שהובילה לשיבושים חמורים בפעילות הרכבת, היום (שני) פרסמה ועדת הבדיקה החיצונית את מסקנות הביניים שלה. הוועדה הוקמה ימים ספורים לאחר המחדל, שבו פגעה רכבת משא, שנסעה מאשדוד לכיוון חיפה, בכבל החשמל בשני מקטעים שונים וגרמה לנזק כבד. על מנת לתקן את הכבל נדרשה הרכבת לבצע שינויים ולהשבית חלק מקווי הרכבת מה שיצא כאוס תחבורתי.

הוועדה, שבראשה יושב מנכ"ל נת"ע לשעבר יהודה בר-און, מסרה שורת המלצות ביניים שכן לדבריה "הצטברו בידיה ממצאים בדבר ליקויים שונים, שמן הראוי להביאם לידיעתו של הדירקטוריון כבר עתה, מבלי להמתין לסיום עבודתה ולהגשתו של הדו"ח הסופי שלה. לליקויים אלה עשויות להיות השלכות ישירות על יכולתה של הרכבת למנוע או לכל הפחות לצמצם את הסיכון לקרות אירועים דומים בעתיד כמו גם להתמודדות עם תוצאותיהם".

הדו"ח קבע לאחר בחינת הממצאים, כי לא ניתן היה לסווג את סוג המטען שהועבר, שנחשב למטען חריג, במערכת הפנימית של הרכב. מטען חריג מסוג זה לא היה קיים באפשרויות הסימון ולכן הוגדרו הקרונות כנושאים "מכולות רגילות" ולא צוינו פרטים כמו מספר משטחי ההעמסה שהיו עליהם.

"מצב בו קיימת אי-התאמה בין המטען בפועל לבין רישומו ברשימת ההובלה, אינו תקין כשלעצמו", נקבע בדו"ח. הוועדה המליצה לתקן את המערכת הפנימית כך שניתן יהיה להגדיר בה לעומק את סוג המטען ומורכבויותיו.

עוד ציין הדו"ח, כי תהליך חתימת אישור הנסיעה לרכבת משא או נוסעים שיוצאת לדרך, המכונה בעגה המקצועית "ויזה", מתנהל בצורה לא אחידה ובעייתית. לפי הדו"ח, חלק מהאישורים מתקבלים באופן ממוחשב וחלק באופן ידני וכי הוא לא נשמר במערכת ולכן לא ניתן להגיע ל"ויזה" של אירוע פגיעת רכבת המשא.

"הנחיה המאפשרת השמדת תיעוד חיוני זה לאחר ימים בודדים גם במקרה של כשל או תקלה דוגמת האירוע נשוא הבדיקה, חמורה במיוחד, אולם גם בשגרה יש בה פסול", נכתב בדו"ח. "הן מחמת האפשרות שכשל, נזק או תקלה יתגלו לאחר מועד זה והן נוכח חיוניות שמירה על המידע לצורך בקרה וביקורת גם ללא אירועים חיצוניים כלשהם".

עוד צוין בדו"ח, כי אחד הנהגים שהסיעו את רכבת המשא ובודק הקרונות לא הכירו את סוג המטען. בשל כך, סירב בודק הקרונות לאשר את נסיעתה ולא חתם על "הוויזה", אולם הרכבת יצאה בכל זאת לדרכה בלי שחתם ולא ניתן לדעת מי חתם על האישור לאחר שבודק הקרונות סרב לחתום.

הדו"ח מצא כי למרות זאת בנוהלי העבודה של הרכבת יש הסבר על מטענים מסוג זה, אולם אין מעקב מספק סביב ההדרכות שעוברים עובדי הרכבת בנושאי תפעול וכי כמות מצומצמת מדי נחשפת להדרכות.

"הוועדה סבורה שעל הרכבת לערוך בחינה מקיפה של מערך ההדרכות הניתן לעובדיה בהיבטים התפעוליים השונים, תוך שימת דגש על היבטי בטיחות, להגדיר מחדש, ובאופן מקיף ומרחיב את ממלאי התפקידים שנדרשים לעבור את ההדרכות האמורות, ולקיימן בהקדם האפשרי", נכתב בו.

הדו"ח התייחס גם להתקשרות הרכבת עם חברות חיצוניות, והמליץ על תיקון ליקויי ההתקשרויות שבין רכבת ישראל לבין החברות הפרטיות הפועלות אל מול הרכבת בכל נושא העמסת מטענים ובכלל זה פוליסות ביטוח עדכניות וערבויות בנקאיות מתאימות. באירוע פגיעת הרכבת, מי שהעמיסה את המטען הייתה חברה פרטית.

ברכבת ישראל הודיעו כי דירקטוריון החברה הורה על יישום מיידי של המלצות הביניים שהציגה הוועדה, והסמיך את ועדת הביקורת של הדירקטוריון לפקח על יישומן.