רגב: תחנת השלום תשוב לפעול ביום שני

השרה: עומסי התנועה הכבדים - בגלל היועמ"שית והמפגינים

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה היום (חמישי) במסיבת עיתונאים לתקלה הנרחבת ברכבת ישראל ואמרה כי תחנת השלום תחזור לעבודה ביום שני הקרוב. "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים נקדים מאוד את החזרת הרכבות לתפקודן", אמרה.

התקלה נגרמה ככל הנראה כתוצאה מרכבת משא עם מטען חורג שבנסיעתה קרעה כבלי חשמל לאורך המסילה. "כבר ביום ראשון תחזור תחנת ההגנה לפעול, ולמחרת גם תחנת השלום", הוסיפה רגב. לדבריה, עד 1 בספטמבר ישובו תחנות גני אביב וכפר חב"ד לפעול.

השרה האשימה את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואת המפגינים ברחובות בעומסי התנועה הכבדים. "במדינה מתוקנת היועמ"שית לא הייתה מאשרת - לא לחרדים ולא לקפלניסטים - לחסום כבישים, והאוטובוסים היו מגיעים בזמן", תקפה, וביקשה: "אל תחסמו כבישים בבקשה".

רגב הוסיפה כי גורמים "מנצלים את האירוע הבטיחותי לאמירות פוליטיות ולפוליטיקה קטנה. אני מציעה לכולם להפסיק עם הפוליטיקה הקטנה ולתת גיבוי להנהלת הרכבת".

מנכ"ל רכבת ישראל אבי אלמליח אמר כי תיקון התקלות שהביאו להשבתה חלקית של הרכבות ייארך זמן רב יותר מהמתוכנן. "התוכנית המקורית הייתה לסיים ביום שלישי הקרוב. ביום שני נסיים את האזור של תחנת ההגנה, אבל בכפר ויתקין הדבר ייקח עוד כמה ימים, ויסתיים רק בשבוע שלאחר מכן".

לדברי אלמליח, משתמשי התחבורה הציבורית לא נפגעו כתוצאה מהתקלה. "כל נוסע קיבל את המענה. לא היה מצב שנוסע הגיע וחיכה לאוטובוס", אמר.

שרת התחבורה מירי רגב התייחסה גם היא לתלונות על עומסים כבדים בשל התקלה. "אני יכולה להבין את הכעס ואת התסכול. גם הילדים שלי נוסעים ברכבת, וגם השכנים והמשפחה. הרכבת היא עוגן מרכזי בתחבורה הציבורית", אמרה. "ניסינו לתת את החלופות הטובות ביותר", הוסיפה.

"אני יודעת שזה לא נוח, אבל נושא הבטיחות הוא מעל הכול", אמרה השרה. "ביקשתי להקדים את הפעילות, לעבוד 24/7, להביא עובדים מחו"ל".

יו"ר הרכבת משה שמעוני תיאר במסיבת העיתונאים את השתלשלות העניינים שהובילה לתקלה. "קיבלתי עדון מהמנכ"ל בשעה 20:30 בערב, ומיד עדכנתי את מנכ"ל משרד התחבורה ואת השרה, עוד לפני שהבנו שמדובר באירוע מורכב. כשהגיעו לשטח אף אחד לא חשב שמדובר בתקלה במטען", אמר.

"נשלל החשש לחשמול, והרכבת יצאה לדרכה. גם בכפר ויתקין כשאירעה שוב אותה התקלה לא ידעו במה מדובר, אלא רק כשהרכבת הגיעה למסוף בחדרה. הרבה מאוד כבלים לאורך המסילות נפלו, ולא חשבו שיש משהו אחר".