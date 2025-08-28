הכאוס ברכבת ישראל: התפטרות נוספת לאחר עזיבת המנכ"ל

סמנכ"לית משאבי אנוש ברכבת ישראל, גיתית רוזן אליצור, הודיעה היום (חמישי) על התפטרותה. במכתב ההתפטרות כתבה כי המהלך הגיע לאחר "מחשבה רבה והתלבטויות".

עוד כתבה: "בשנה וחצי האחרונות הייתה לי הזכות לעבוד אתכם ולהניע יחד מהלכים שלא קרו שנים. אני מודה מקרב לב למנכ"ל עד לאחרונה שיקו זנה, ליו"ר הדירקטוריון עו"ד משה שמעוני, לכל חברי ההנהלה והדירקטוריון ולעובדי משאבי אנוש על האמון, הגיבוי והשותפות לדרך. מאחלת לרכבת ישראל להמשיך ולהתחדש, לצמוח ולהוביל".

התפטרותה מגיעה לאחר שלפני כחודש, מנכ"ל הרכבת, משה שיקו זאנה, הודיע לדירקטוריון החברה על סיום תפקידו לאחר כשנתיים בתפקיד. מטעם הדירקטוריון נמסר כי בתקופתו כמנכ"ל פעל זאנה לקידום רכבת ישראל כחברה לאומית מובילה בתקופת חירום, תוך שמירת רציפות תפעולית מיטבית. כמו כן נמסר כי בתקופתו כמנהל הרכבת קידמה פרויקטים מסילתיים ברחבי הארץ בהיקף של מיליארדי שקלים.

תנועת הרכבות חזרה בתחילת השבוע לסדרה לאחר שהסתיימו העבודות לתיקון התקלות ששיבשו את פעילות הרכבת במשך כשבוע. רכבת ישראל הודיעה על השבתה של מספר תחנות בשל תקלה בכבלי תשתית חישמול המסילות. זאת, לאחר שהתשתית נפגעה באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובמקטע בין חדרה לנתניה.

"לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים", נמסר מרכבת ישראל. הסיבה לנזק - רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה בכבלי תשתית החשמול מסיבה אינה ידועה בשלב זה וברכבת ישראל מתחקרים את האירוע. במקביל לתקלה, הודיעה רכבת ישראל כי תפסיק את תנועת הרכבות בתל אביב וסגרה זמנית את "תחנת תל אביב השלום", זאת לטובת ביצוע עבודות שדרוג, שהיו מתוכננות לחודש הבא.

השיבושים הנרחבים וסגירת תחנות מרכזיות, הובילו לעיכובים משמעותיים ועומסים כבדים. נוסעים רבים נאלצו להעביר שעות בהמתנה לרכבת, להחליף רציפים בשל ביטול הקווים הישירים בין דרום הארץ וצפונה - ולהצטופף בקרונות.