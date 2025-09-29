למרות ההתנגדות החרדית: תוספת של כ-31 מיליארד ש"ח לביטחון

הגדלת התקציב מיועדת לצורכי ביטחון והוצאות אזרחיות במלחמה עם איראן. שר האוצר סמוטריץ': "הצבא וצרכיו בעת מלחמה – מעל הכול". סיעת יהדות התורה התנגדה בהצבעה

למרות ההתנגדות החרדית: תוספת של 31 מיליארד ש"ח לביטחון

הכנסת אישרה הערב (שני) תוספת של כ-31 מיליארד שקלים, זאת עבור צורכי ביטחון והוצאות אזרחיות במלחמה עם איראן. ההצעה עברה למרות שסיעת יהדות התורה התנגדה וחלק מחברי הקואליציה נעדרו מההצבעה

על פי ההעצה שאושרה תקציב הביטחון יגדל בסכום של כ-25 מיליארד שקלים, 2 מיליארד שקלים יתווספו עבור "הקצבות ביטוח לאומי" וכ-6 מיליארד שקלים יוקצו עבור "הוצאות ביטחוניות שונות". כמיליארד וחצי שקלים נוספים יוקצו עבור "תשלום ריבית ועמלות".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' התייחס לנושא ואמר: "זה תקציב חשוב. ה-30.8 מיליארד שקלים נועדו בעיקר לתקציב הביטחון. הצבא וצרכיו בעת מלחמה צריכים להיות מעל לכל מחלוקת".

שר האוצר: "השקל חזק, הבורסה שוברת שיאים"

סמוטריץ' התייחס גם למצבה של הכלכלה הישראלית אמר: "המספרים מדברים בעד עצמם. השקל חזק הרבה יותר משהיה ערב המלחמה, הבורסה שוברת שיאים, והיא הפרמטר הטוב ביותר לאמון ולאופטימיות של המשקיעים.

"זה קורה כי כולם יודעים שהמלחמה הזו מורידה את הסיכונים הגיאופוליטיים שלנו בצורה דרסטית. מצבנו הולך ומשתפר, הכלכלה הולכת לצמוח בצורה אדירה. הניצחון יביא ביטחון, והביטחון יביא לתנופה אדירה של הכלכלה".