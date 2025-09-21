המתקפה של סמוטריץ' נגד רגב אחרי שעקצה את שב"כ: "אין לך הכרת הטוב"

השר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את השרה מירי רגב, לאחר שזאת עקצה את שב"כ בישיבת הקבינט שהתקיימה אחרי ניסיון החיסול שנכשל בקטאר. כך פורסם הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'.
בתגובה לפנייתה של רגב לנציג שב"כ בשאלה - "יש לכם גם הצלחות?" - תקף סמוטריץ': "יש המון הצלחות והלוואי והייתה לך קצת הכרת הטוב. אין 100% הצלחה אף פעם, ומי שלא עושה כלום בלי שמובטחת לו 100% הצלחה מראש לא יעשה אף פעם כלום. זו אמירה הזויה".
בסוף השבוע פורסם בכאן חדשות כי בדיון בקבינט שעסק בפעולה בקטר תהתה השרה רגב "למה שב"כ עשה את זה ולא המוסד?". ממלא מקומו של ראש שב"כ י' הסביר: "בין היתר, אנחנו מטפלים בחמאס חוץ. יש הרבה הצלחות, למשל כמו סאלח ערורי בלבנון, אבל יש גם כישלונות. עדיין מתחקרים מה קרה שם".
רגב עקצה: "השאלה אם יש גם הצלחות". ראש המוסד דדי ברנע התערב להגנת שב"כ ואמר: "אנחנו היינו מביאים את אותה התוצאה". משב"כ נמסר: לא מתייחסים לנאמר בדיונים סגורים.
בכיר חמאס ראזי חמד, שהיה מיעדי התקיפה בדוחה, הופיע ביום חמישי פומבית לראשונה מאז ניסיון החיסול, בריאיון לאל-ג'זירה. בתחילת השבוע הופיע פומבית גם טאהר אל-נונו, יועצו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שנטען על פי דיווחים שגם הוא נכח בזירת התקיפה. בריאיון באל ג'זירה התייחס אל-נונו לעסקת החטופים ואמר כי: "הסגנון הישראל של המשא ומתן לא יהיה מתאים בתקופה קרובה".