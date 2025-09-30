שני תושבי חולון נעצרו בחשד לביצוע משימות ביטחוניות עבור איראן

שני תושבי חולון בני 26, מאור קרינגל וטל עמרם, נעצרו בחשד לביצוע משימות ביטחוניות עבור איראן, כך פרסמו היום (שלישי) שב"כ ומשטרת ישראל לצד הצהרת התובע שהוגשה נגדם.

מאור קרינגל, נעצר במהלך חודש אוגוסט האחרון במסגרת חקירה שנובהלה בשב"כ בשיתוף פעולה עם יאחב"ל להב 433. בחקירה עלה כי קרינגל עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתם "מגוון משימות ביטחוניות" החל מ-2025.

בן המשימות שביצע קרינגל ניתן למנות משימות צילום של בסיסים צבאיים ומקומות ציבוריים בישראל בהנחיית מפעיליו. במהלך מלחמת "עם כלביא", פנה קרינגל ביוזמתו למפעיליו האיראנים בבקשה לקבל ולבצע משימות נוספות. בנוסף למשימות הביטחוניות שביצע, ניסה קרינגל לגייס נוספים לטובת ביצוע משימות עבור המודיעין האיראני.

בתוך כך, עם התפתחות החקירה נעצר החשוד טל עמרם בחשד ליצירת קשר עם סוכן חוץ וביצוע משימות בהכוונתו. כתב אישום צפוי להיות מוגש על ידי הפרקליטות נגד קרינגל ועמרם בימים הקרובים. את התשלום עבור פועלם, קיבלו החשודים ממפעיליהם - שהזדהו בגלוי כשירות המודיעין של איראן - באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

"שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל שלא לקיים קשר, מכל סוג, עם גורמים זרים ממדינות אויב או גורמים שאינם מזוהים ולא לבצע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת". מסרו משב"כ והוסיפו כי "גורמים אלה, וביניהם, גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ומשימות טרור וריגול בישראל. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות".